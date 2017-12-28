Дегтярев: «Наша цель - сделать чемпионат мира в России лучшим в истории футбола»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что ЧМ-2018 в России должен стать чемпионатом гостеприимства.

«Наша цель - сделать чемпионат мира в России лучшим в истории футбола. Чемпионат должен показать всему миру, какая Россия гостеприимная страна. Можно сказать, что мы будем проводить чемпионат гостеприимства.

Количество поданных заявок на приобретение билетов на матчи мундиаля свидетельствует об огромном интересе к чемпионату мира и среди наших болельщиков, и среди гостей России. В России ожидается не менее 1,5 млн туристов, это только те, кто пойдут на матчи чемпионата мира».



Ранее Виталий Мутко заявил, что объекты чемпионата мира 2018 в среднем готовы на 80%.