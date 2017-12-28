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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Дегтярев: «Наша цель - сделать чемпионат мира в России лучшим в истории футбола»

сегодня, 13:40

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что ЧМ-2018 в России должен стать чемпионатом гостеприимства. 

«Наша цель - сделать чемпионат мира в России лучшим в истории футбола. Чемпионат должен показать всему миру, какая Россия гостеприимная страна. Можно сказать, что мы будем проводить чемпионат гостеприимства.

Количество поданных заявок на приобретение билетов на матчи мундиаля свидетельствует об огромном интересе к чемпионату мира и среди наших болельщиков, и среди гостей России. В России ожидается не менее 1,5 млн туристов, это только те, кто пойдут на матчи чемпионата мира».

Ранее Виталий Мутко заявил, что объекты чемпионата мира 2018 в среднем готовы на 80%.

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Все комментарии
Efimych
Efimych
сегодня в 15:22
Мутька и яво друганы в сочах ужо сделали лутшую из зимнях алимпиад
VIPded
VIPded
сегодня в 14:50
Удачного чемпионата!
Блоссия
Блоссия
сегодня в 14:43
Планов громадьё.
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