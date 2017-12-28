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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Тимощук: «После зимних сборов „Зенит“ будет готов к рывку»

сегодня, 16:13

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться петербургской команде в этом сезоне. 

«Да, есть проблемы, и мы это понимаем. Вначале мы показывали амбициозный футбол, но в череде неудачных матчей, к сожалению, растеряли преимущество. Анализируем, почему это произошло. Нынче много пишут, что у „Зенита“ молодая и, по сути, новая команда. Это действительно так. Нужно время, чтобы всем сыграться и адаптироваться. Взять тех же аргентинцев. Люди ведь приехали из Латинской Америки. А это другой климат, часовой пояс. Тем более многие из них претендуют на место в сборной. Отсюда долгие перелеты, которые не даются безболезненно, если ты вернулся за день-два до матча за клуб. Мы постоянно обо всем этом размышляем.

Сейчас вот каникулы, а лично меня все эти мысли — как и что надо делать, что поменять, дабы добиться максимального результата, — не отпускают. Да, мы отстаем на 8 очков. Но есть 10 матчей. И выиграть их нужно не на словах, а на деле. Подобные примеры встречались не раз. В том числе и в нашем чемпионате. И даже в английском, где совершить это еще сложнее. Надеюсь, после зимних сборов „Зенит“ будет к рывку готов».

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Все комментарии
Saang
Saang ответил Mяyчeло
сегодня в 18:46
Бери выше. Создавать 50 профилей и вкачивать им всем випки...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 18:38
Mяyчeло:
Ога, а вышло так что Степан со всех своих профилей снова лазает. И этот же Северный, егориум, славнов, lazurny и т.д. А также Манго и другие конские и питерские любители самолайкания. Наших тут вообще не было почти.
Литейный хоть сутки продержался, я не знаю всех его клонов, но слово он давал.
Mяyчeло
Mяyчeло ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:37
AntiherQ1488:
И кто поддержал, я был одним из первых, кто бойкот объявил.
Ога, а вышло так что Степан со всех своих профилей снова лазает. И этот же Северный, егориум, славнов, lazurny и т.д. А также Манго и другие конские и питерские любители самолайкания. Наших тут вообще не было почти.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:36
https://www.soccer0010.com/news/1029622.shtml
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Александр Северный
сегодня в 18:30
Александр Северный:
Спартачи всячески поддержали новый сайт соккера, почти не пригодный для пользования, чтобы остаться на нем в одиночку и чтобы никто не мешал им восхвалять их семинольный спартак.
И кто поддержал, я был одним из первых, кто бойкот объявил.
Saang
Saang ответил Tommy Lee
сегодня в 18:28
Tommy Lee:
А нафига свинье гармонь?
Затем же, зачем баклану саксофон...
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Saang
сегодня в 18:27
Saang:
Поддержал первые пару часов, вижу что флудят как флудили (на дворе ночь уже между прочим) - ну и нафига коню баян спрашивается?
А нафига свинье гармонь?
Saang
Saang ответил Tommy Lee
сегодня в 18:23
Tommy Lee:
А что не так, вы же же не поддержали бойкот в связи с новым дизайном. Весь день потом флудили.
Поддержал первые пару часов, вижу что флудят как флудили (на дворе ночь уже между прочим) - ну и нафига коню баян спрашивается?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Tommy Lee
сегодня в 18:18
Tommy Lee:
А что не так, вы же же не поддержали бойкот в связи с новым дизайном. Весь день потом флудили.
Как же они могли сдержаться, если вчера новости про Зенит были. Одну за другой на вентилятор накидывали!
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН ответил cska.78
сегодня в 18:16
cska.78:
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Большое человеческое спасибо за ссылку на старый сайт.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил Saang
сегодня в 18:15
Saang:
А я уж думал что-то умное скажешь...
А что не так, вы же же не поддержали бойкот в связи с новым дизайном. Весь день потом флудили.
Saang
Saang ответил Tommy Lee
сегодня в 18:12
Tommy Lee:
Спартачам не раздали пропуски на старый сайт, ведь одни за модеров горой и обратно
А я уж думал что-то умное скажешь...
Зовите нас ЧЕМПИОН
Зовите нас ЧЕМПИОН
сегодня в 18:12
Соккер, прекратите издеваться над людьми, "впаривая" новый дизайн сайта. Абсолютно несмотрибельная страница, чтобы оставить комментарий под новостью необходимо пролистать массу ненужной информации. Это не детский сайт где много картинок, информацию нужно читать, а не смотреть комиксы. Должно быть много информации на главной странице и дальнейший выбор нужного направления и темы. Предоставьте право выбора для читателей. Голосую за старый дизайн.
Tommy Lee
Tommy Lee ответил cska.78
сегодня в 18:08
cska.78:
Никто ничего не схавал, пока старый сайт работает еще!
Спартачам не раздали пропуски на старый сайт, ведь одни за модеров горой и обратно
cska.78
cska.78 ответил Saang
сегодня в 18:05
Saang:
А... Э... Ссылка можна? А то у меня все что вело на старый дизайн ведет на новый.
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 18:05
Молодая команда? Пивка для рывка?
Saang
Saang ответил cska.78
сегодня в 18:04
cska.78:
Никто ничего не схавал, пока старый сайт работает еще!
А... Э... Ссылка можна? А то у меня все что вело на старый дизайн ведет на новый.
cska.78
cska.78 ответил Saang
сегодня в 18:04
Saang:
У нас были лучшие учителя - специалисты по этой части...
    Saang
    Saang ответил cska.78
    сегодня в 18:03
    cska.78:
    У нас были лучшие учителя - специалисты по этой части...

    cska.78
    cska.78 ответил Saang
    сегодня в 18:03
    Saang:
    На том что все схавали и продолжили сидеть здесь)
    Никто ничего не схавал, пока старый сайт работает еще!
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 18:02
    Ох, что то будет после зимних сборов!
    Будет будет - шашлык будет.
    Saang
    Saang ответил ZENIT GOAL
    сегодня в 18:01
    ZENIT GOAL:
    Соккер, почему убрали возможность использовать старый дизайн? Поддерживаю многих высказавшихся по этой теме - новый дизайн неудобный! Ладно, ввели его, но хоть оставили бы альтернативу! Была же кнопка "Старый сайт", на каком основании её убрали?!
    На том что все схавали и продолжили сидеть здесь)
    Saang
    Saang
    сегодня в 18:00
    Вот прям так сразу - и в ФНЛ?
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 17:50
    ФНЛ ждёт с нетерпением.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 17:44
    Время покажет, на самом деле) Другого питерскому клубу и не остается, по сути. Если они снова не станут чемпионами, то Миллер будет крайне недоволен!
    Филипповых
    Филипповых
    сегодня в 17:36
    Хохлятский баклан открыл рот, ну ну. Все понимают, что Зенит не к чему не готов, кроме траты многомиллионного бабла.
    ziborock
    ziborock ответил Вежливый такой
    сегодня в 17:36
    Вежливый такой:
    У вас тоже есть суперфорвард Зе, который на 1 гол забил больше Реброва! )
    Для футнубов: у Зе Луиша в 3 играх 2 гола, а к примеру у Дрисси в 8 играх - НОЛЬ)))
    Могу объяснить более доходчивей - Зе Луиш забил в трех играх ровно столько же мячей сколько Дрисси, Дзюба и Полоз в 25-и)))
    Вежливый такой
    Вежливый такой ответил ziborock
    сегодня в 17:28
    ziborock:
    Естественно, в Зените же есть 3 напа (Дрисси, ЗДуба и Полоз), которые на троих забили 2 гола)))
    У вас тоже есть суперфорвард Зе, который на 1 гол забил больше Реброва! )
    Спартач-болельщик
    Спартач-болельщик
    сегодня в 17:27
    ...куда вы рванёте с медалями и короной , которые уже навесили себе ?...ежели только у пЭрдЫВ ...
    cska.78
    cska.78 ответил Литейный 4
    сегодня в 17:27
    Литейный 4:
    По проносу файеров спартачам нет равных. Это ведь они законодатели этой моды! Ахахахаха!
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