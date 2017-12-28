Тимощук: «После зимних сборов „Зенит“ будет готов к рывку»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал о проблемах, с которыми пришлось столкнуться петербургской команде в этом сезоне.



«Да, есть проблемы, и мы это понимаем. Вначале мы показывали амбициозный футбол, но в череде неудачных матчей, к сожалению, растеряли преимущество. Анализируем, почему это произошло. Нынче много пишут, что у „Зенита“ молодая и, по сути, новая команда. Это действительно так. Нужно время, чтобы всем сыграться и адаптироваться. Взять тех же аргентинцев. Люди ведь приехали из Латинской Америки. А это другой климат, часовой пояс. Тем более многие из них претендуют на место в сборной. Отсюда долгие перелеты, которые не даются безболезненно, если ты вернулся за день-два до матча за клуб. Мы постоянно обо всем этом размышляем.



Сейчас вот каникулы, а лично меня все эти мысли — как и что надо делать, что поменять, дабы добиться максимального результата, — не отпускают. Да, мы отстаем на 8 очков. Но есть 10 матчей. И выиграть их нужно не на словах, а на деле. Подобные примеры встречались не раз. В том числе и в нашем чемпионате. И даже в английском, где совершить это еще сложнее. Надеюсь, после зимних сборов „Зенит“ будет к рывку готов».