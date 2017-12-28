Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола

К трансферному безумию 2017 года подключился и «Ливерпуль». «Соккер.ру» рассказывает о защитнике, чей талант велик, а цена колоссально раздута.

Пока «Арсенал» жалел деньги, «Манчестер Сити» думал о том, куда бы поместить еще одну дорогостоящую покупку, а «Челси» боялся, что Вирджила ван Дейка утащат «горожане», его взял и купил «Ливерпуль». Ожидаемо, трансферный рекорд пал. Январь еще не успел начаться, а суринамский голландец стал самым дорогим защитником в истории футбола. В этом виноват гений игрока или перегретый трансферный рынок?

Анкета

Полное имя: Вирджил ван Дейк;

Гражданство: Нидерданды;

Возраст: 26 лет (08.07.1991);

Антропометрия: 193 сантиметра, 92 килограмма;

Предыдущие клубы: «Виллем II» (воспитанник), «Гронинген», «Селтик», «Саутгемптон»;

Позиция: центральный защитник.

Статистика

«Гронинген» (2011 - 2013) – 66 матчей, 7 голов, 5 голевых передач.

«Селтик» (2013 - 2015) – 115 матчей, 15 голов, 7 голевых передач.

«Саутгемптон» (2015 - 2017) – 80 матчей, 7 голов.

Сборная Нидерландов (с 2015 года) – 16 матчей.

Неатакующий голландец

Казалось, что эпоха ярких суринамских голландцев прошла. Помните, как целая их плеяда стала большими звездами в европейском футболе? В этом плане ван Дейк – эдакий привет из прошлого. Он родился в голландском городе Бреда, его отец голландец, а мать – суринамка. Видимо, такая смесь кровей автоматически заставляет детей заниматься футболом. Ван Дейк поступил в академию «Виллема II», но его как-то не захватила тяга к атакующей игре, к красивому дриблингу и другим атрибутам классического эффектного голландского футбола. Парень был рослый, крупный, не по годам мощный, так что тренерам не удалось избежать соблазна наигрывать его сразу на место центрального защитника, где более юркие, но хлипкие сверстники разбивались о его мощь.

К тому же ван Дейк показывал сразу хорошие ментальные характеристики, был внимательным, сдержанным, хладнокровным юношей. Когда пришло время задумываться о серьезном профессиональном футболе, ван Дейк перебрался в «Гронинген», который звезд с неба не хватает, но воспитал очень многих звезд мирового футбола. В «Гронингене» за какие-то два года окончательно сформировался игровой стиль молодого защитника, который вобрал в себя все атрибуты классического центрдефа.

Путь наверх

На несколько вытоптанную скаутами голландскую землю прикатили скауты из «Селтика». К ван Дейку присматривались в тот момент и представители других клубов из-за пределов Голландии, однако они не решились выдергивать молодого игрока из его страны. К тому же защитника, что для голландского футбола не слишком привычно. «Селтик» не стал дожидаться, пока ван Дейка перехватит какой-нибудь «Аякс», ПСВ или «Фейеноорд», откуда его придется еще дороже выманивать. Поэтому шотландцам удалось обойтись тремя миллионами евро. Переезд в Шотландию оказался очень удобным для ван Дейка. Помогло доминирование «кельтов» в стране. «Селтик» оказывался бессменным чемпионом, равных ему не было, он всех уничтожал, и там можно было на этом фоне себя ярко проявить. К тому же периодически «кельты» показывали товар лицом, выступая в еврокубках.

И вообще, «Селтик» удобен тем, что он как бы все время на виду, не уходит на задворки медийного футбольного пространства, при этом может позволить себе смело экспериментировать с составом, доверять молодежи, обкатывать ее, показывая потенциальным покупателям, без риска провалиться в чемпионате – это сделать сложно. И английским клубам удобно – можно присмотреть усиление под боком. И самим футболистам выгодно использовать «Селтик» как перевалочный пункт – опробуешь себя в силовом британском футболе, вольешься в англоязычную среду. Словом, ван Дейк и «Селтик» нашли друг друга своевременно.

Там молодой защитник показал свой не по годам зрелый нрав как защитника. Его хладнокровие и уверенность в себе просто поражали, цепкость и умение бороться привлекали внимание. А голландско-суринамская кровь позволяла еще регулярно подключаться к атакам, на стандарты приходить и быть опасным впереди. «Саутгемптону» ван Дейк обошелся в 15,7 миллиона евро. Не обошлось без давления самого игрока, который очень уж захотел в Англию. Но за ним уже очень и очень пристально следили топ-клубы. Если бы потерпел сезончик, мог сразу оказаться в районе «Ливерпуля».

Стиль и характер

Игра ван Дейка в «Саутгемптоне» подтвердила мысли тех скаутов, которые держали на карандаше талантливого парня еще с Голландии. Ван Дейк только улучшал и улучшал свою игру, становясь более зрелым и непроходным, с потрясающей уверенностью в себе. Силовой британский футбол его ни капли не смутил, крепкий с детства парень комфортно ощущал себя в условиях, когда нужно потолкаться, пободаться, выдавить кого-либо, перепрыгнуть в воздухе, перебороть плечом в плечо. Физические данные позволяли не уступать никому, а расчетливый холодный ум давал возможность делать подкаты в своей штрафной на грани чисто и с видом таким, будто просто семечку очистил. Недаром коллеги по цеху, более опытные британские защитники наперебой нахваливали ван Дейка, проча ему большое будущее и борьбу топ-клубов за него.

Скандальный переход

«Саутгемптон» толком не успел насладиться такой шикарной трансферной удачей, потому что в клуб тут же стали сыпаться предложения о покупке, которые «святые» раз за разом отклоняли. Пика ситуация достигла прошлым летом, когда ван Дейк уже почти оказался в «Ливерпуле», но сделка в последний момент сорвалась. А расстроившийся голландец чуть ли не впервые в жизни психанул и позволил себе неподобающее поведение, поэтому до сентября в заявку не попадал. Когда же все улеглось, ван Дейк снова стал основным центральным защитником «Саутгемптона», включил профессионала и принялся пахать.

Пока опять не почуял близость трансферного окна. Снова взбрыкнул, поэтому три последних матча в чемпионате пропускал. Тогда уже руководству «Саутгемптона» стало ясно, что больше так продолжать нельзя – нужно продавать. И здесь, конечно, блестяще сработали менеджеры «святых» и агент игрока. Они здорово использовали «Манчестер Сити» во всех смыслах. Минувшим летом «горожане» побили сходу несколько рекордов по трансферным суммам на защитников, так что требования «Саутгемптона» не выглядели дикими на этом фоне. «Горожане» раздули трансферный пузырь в линии обороны до невероятных размеров, его использовал «Саутгемптон». Заодно использовались слухи о том, что «Сити» якобы сам претендует на ван Дейка. Чтобы пощекотать пятки «Ливерпулю», «Челси», «Арсеналу» и другим, кто сомневался, брать ли Вирджила за безумные деньги.

Как видно по результату всех этих интриг, разогрев удался – «Ливерпуль» выложил 84,5 миллиона евро. За защитника! Еще десть лет назад «Реал» бил рекорды, выкладывая по 30 миллионов за центральных защитников. Сейчас они уже стоят таких денег! Просто сумасшедший темп роста. Конечно, ван Дейк хороший игрок, перспективный, может выйти на новый уровень и держаться на нем еще долго, принося пользу «Ливерпулю». Вот только клуб, выложив такие деньги, может сам оказаться в заложниках. Если «красным» не удастся самим удержаться на высоких местах в жесткой конкуренции, то у ван Дейка появятся пресловутые мысли о новых вызовах, трофеях, он соблазнится «Барселоной» или тем же «Манчестер Сити», устроит шантаж, как делал это с «Саутгемптоном», и «Ливерпуль» вынужден будет его продавать.

В больших серьезных баталиях за титулы, если не считать декоративное чемпионство «Селтика», ван Дейк не участвовал. У него чувствуется харизма чемпиона, уверенность, однако играть в клубе, который ставит целью только титулы и сражается с сильнейшими противниками, когда каждая ошибка, особенно в обороне, может стоить очень и очень дорого, это совсем иная задача. Процент ошибок у ван Дейка невелик. Это обнадеживает. Как и то, что нынешней защите «Ливерпуля» срочно нужно было усиление. Вирджил, безусловно, станет подмогой, стабилизирует игру в обороне и позволит «красным» быть спокойнее за тылы. Команда очень эмоциональная, подвижная, суетливая местами. Поэтому такой хладнокровный столп в защите ей крайне нужен. Словом, покупка очень полезная, но и крайне дорогая, что само по себе риск. Хотя по нынешним временам уже никаким ценам нельзя удивляться.