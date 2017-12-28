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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Тотти: «Месси — лучший игрок. Только не говорите об этом Роналду!»

сегодня, 13:31

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти, завершивший в этом году игровую карьеру, поделился мнением о возросших ценах на трансферном рынке и отметил, что лучшим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Лионель Месси:

«Я полюбил футбол давным-давно. Сегодня же происходит какое-то безумие. Футбол кардинально изменился, если сравнивать с моим временем. Я предпочитал романтику этой игры, сейчас для многих это просто бизнес.

Существуют игроки вроде Роналду и Неймара, но Неймар — хороший пример завышенной цены. 250 млн евро за игрока — это уж слишком много. Что-то нереальное.

Считаю, что Месси сейчас — номер один. Только не говорите об этом Криштиану!»

Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил амурец
сегодня в 19:04
амурец:
братишка наши мнения во многом сходятся, но по Тотти не согласен, так уж извини
Ответ прочтёшь у меня в профиле, это коммент от 18:57)
Великий Князь
Великий Князь ответил Storm-Shadow
сегодня в 19:01
Storm-Shadow:
Месси занимает в рейтинге 10ое место? куда делась твоя объективность? а кто занимает первые 9 строк? игроки Реала? Будь объективен
Почему?
Я вот думаю, что первая девятка выглядит приблизительно так:
Роналду, Кейн, Левандовски, Модрич, Гризман, Игуаин, Дибала, Неймар, Мбаппе, последовательность можно менять как угодно, а десятым я бы не его поставил, а Суареса, потом Кавани, Имобиле, Дембеле, ну а потом можно и смурфика прописать.
Великий Князь
Великий Князь ответил амурец
сегодня в 18:55
амурец:
Тотти игрок супер, но это его мнение, но Месси номер в рейтинге соответствует своему игровому номеру, хотя я ещё превиливиучиваю
номер месси указывает количество проделанных ему замессов.)
Великий Князь
Великий Князь ответил Viduka
сегодня в 18:54
Viduka:
"Я предпочитал романтику этой игры, сейчас для многих это просто бизнес." В точку. Футбол меняется, но далеко не в лучшую сторону.
Он же РОМАнист)
Ну и в лучшую сторону никто и ничто не меняется, к сожалению.
бебето_71
бебето_71 ответил амурец
сегодня в 18:35
амурец:
то есть Барса максимум дотянет до 1\4?. а Реал и оживает играя против сильных команд
    бебето_71
    бебето_71 ответил Шишанутый
    сегодня в 18:32
    Шишанутый:
    Роналду: "Хорошая шутка, Тотти! Ты сделал мой день".
    кристина в махачкале лучшая в рекламе шампунь+ гель а месси на поле доказывает.аву можешь поменять не пазорься.
    бебето_71
    бебето_71 ответил NOVA
    сегодня в 18:31
    NOVA:
    вот от кого. ну от легенды такое странно услышать, что мяссо лучше!! наверное на пенсии совсем куку стал!! хотя правильно подчеркнул, что не говорите Рону, все таки знает кто на самом деле Лучший!!!
    лучший на поле а рекламшик геля для тебя легенда.только у бадра в марока
    бебето_71
    бебето_71 ответил Zidane.5
    сегодня в 18:30
    Zidane.5:
    Мессе сейчас номер один, - сказал Тотти. Сейчас!!
    кристина номер один в рекламе шампуня.а месси доказал лысому кто лучший на поле пшык гель даже по мячу не шмогла попасть.вухаха
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 18:29
    Роналду: "Хорошая шутка, Тотти! Ты сделал мой день".
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 18:06
    Загаловки кричащие, а на самом деле пшик.
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 18:05
    Мессе сейчас номер один, - сказал Тотти. Сейчас!!
    NOVA
    NOVA
    сегодня в 17:55
    вот от кого. ну от легенды такое странно услышать, что мяссо лучше!! наверное на пенсии совсем куку стал!! хотя правильно подчеркнул, что не говорите Рону, все таки знает кто на самом деле Лучший!!!
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    сегодня в 17:41
    Считаю, что Месси сейчас — номер один
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1029605.shtml
    Понравилось то,что Тотти не произнес слова "лучший в истории",все-таки у каждой эпохи свои лидеры
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил амурец
    сегодня в 17:19
    амурец:
    то есть Барса максимум дотянет до 1\4?. а Реал и оживает играя против сильных команд
    Нее, Барселона будет минимум в 1/2
    А там я не знаю как Бавария Юппа выстрелит
    амурец
    амурец ответил Storm-Shadow
    сегодня в 17:11
    Storm-Shadow:
    Барсу тянуть не будут, а Реал вероятно задавят, постоянно играя против фаворитов ЛЧ Реал загнется. Это мое мнение.
    то есть Барса максимум дотянет до 1\4?. а Реал и оживает играя против сильных команд
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил амурец
    сегодня в 17:05
    амурец:
    да Реал и сам дойдёт до финала, боюсь Барселону будут тянуть
    Барсу тянуть не будут, а Реал вероятно задавят, постоянно играя против фаворитов ЛЧ Реал загнется.
    Это мое мнение.
    амурец
    амурец ответил Storm-Shadow
    сегодня в 17:02
    Storm-Shadow:
    новый сайт это полное УГ ну а на спортс ру и бомбардире я не сидел, и нужно привыкать какое то время. Я теперь буду спамить чтобы вернули старый сайт пока не заблочат. _____________ Согласен, еще ничего не понятно, самые интересные игры только начинаются) Но я думаю что Реал специально будут пытаться не опустить к финалу ЛЧ. потому что интерес пропадет у многих зрителей.
    да Реал и сам дойдёт до финала, боюсь Барселону будут тянуть
    zenit advokaat
    zenit advokaat
    сегодня в 16:57
    а то кристина пеналду обидится и попросит увеличить жалование вдвое
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил амурец
    сегодня в 16:56
    амурец:
    пусть вернут старый сайт, ну а пол сезона зачем они, Барселона выиграла ЛЛ с этим не поспоришь. ну а ЛЧ там ещё не ясно, ну и ещё ЧМ
    новый сайт это полное УГ

    ну а на спортс ру и бомбардире я не сидел, и нужно привыкать какое то время.
    Я теперь буду спамить чтобы вернули старый сайт пока не заблочат.
    _____________
    Согласен, еще ничего не понятно, самые интересные игры только начинаются)

    Но я думаю что Реал специально будут пытаться не опустить к финалу ЛЧ.

    потому что интерес пропадет у многих зрителей.
    амурец
    амурец ответил Storm-Shadow
    сегодня в 16:52
    Storm-Shadow:
    ага, еще пол сезона впереди П.C. вот теперь я тебя узнаю П.С.С ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!!!
    пусть вернут старый сайт, ну а пол сезона зачем они, Барселона выиграла ЛЛ с этим не поспоришь. ну а ЛЧ там ещё не ясно, ну и ещё ЧМ
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил амурец
    сегодня в 16:47
    амурец:
    согласен, а там и посмотрим кто чего стоит
    ага, еще пол сезона впереди
    П.C. вот теперь я тебя узнаю
    П.С.С ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!!!
    амурец
    амурец ответил Storm-Shadow
    сегодня в 16:43
    Storm-Shadow:
    не только весна) Летом ЧМ)
    согласен, а там и посмотрим кто чего стоит
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил амурец
    сегодня в 16:41
    амурец:
    давай так, весна покажет кто чем ср.., а там будем поглядеть
    не только весна)
    Летом ЧМ)
    амурец
    амурец ответил Storm-Shadow
    сегодня в 16:40
    Storm-Shadow:
    Согласен, пока явного лидера среди них нету, за золотую бутсу в лидерах не идет
    давай так, весна покажет кто чем ср.., а там будем поглядеть
    амурец
    амурец ответил NGY
    сегодня в 16:39
    NGY:
    Дело вкуса😊
    ну да останемся каждый при своём мнении
    NGY
    NGY ответил амурец
    сегодня в 16:38
    амурец:
    братишка наши мнения во многом сходятся, но по Тотти не согласен, так уж извини
    Дело вкуса😊
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил амурец
    сегодня в 16:38
    амурец:
    ну а если честно да идёт Месси пока на ровне с с Неймаром, Лёвой, Роналду, и некоторыми ещё, но не лучший он теперь будь ты объективен
    Согласен, пока явного лидера среди них нету, за золотую бутсу в лидерах не идет
    амурец
    амурец ответил Storm-Shadow
    сегодня в 16:36
    Storm-Shadow:
    ок, перечисли десятку
    ну ладно перегнул немного, я уже написал
    амурец
    амурец ответил Storm-Shadow
    сегодня в 16:34
    Storm-Shadow:
    Месси занимает в рейтинге 10ое место? куда делась твоя объективность? а кто занимает первые 9 строк? игроки Реала? Будь объективен
    ну а если честно да идёт Месси пока на ровне с с Неймаром, Лёвой, Роналду, и некоторыми ещё, но не лучший он теперь будь ты объективен
    Storm-Shadow
    Storm-Shadow ответил амурец
    сегодня в 16:31
    амурец:
    ну я приврал конечно, он и до 10 не дотягивает
    ок, перечисли десятку
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