Тотти: «Месси — лучший игрок. Только не говорите об этом Роналду!»

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти, завершивший в этом году игровую карьеру, поделился мнением о возросших ценах на трансферном рынке и отметил, что лучшим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Лионель Месси:

«Я полюбил футбол давным-давно. Сегодня же происходит какое-то безумие. Футбол кардинально изменился, если сравнивать с моим временем. Я предпочитал романтику этой игры, сейчас для многих это просто бизнес.

Существуют игроки вроде Роналду и Неймара, но Неймар — хороший пример завышенной цены. 250 млн евро за игрока — это уж слишком много. Что-то нереальное.

Считаю, что Месси сейчас — номер один. Только не говорите об этом Криштиану!»

Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году