Тотти: «Месси — лучший игрок. Только не говорите об этом Роналду!»

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти, завершивший в этом году игровую карьеру, поделился мнением о возросших ценах на трансферном рынке и отметил, что лучшим футболистом мира на данный момент является форвард «Барселоны» Лионель Месси:
«Я полюбил футбол давным-давно. Сегодня же происходит какое-то безумие. Футбол кардинально изменился, если сравнивать с моим временем. Я предпочитал романтику этой игры, сейчас для многих это просто бизнес.
Существуют игроки вроде Роналду и Неймара, но Неймар — хороший пример завышенной цены. 250 млн евро за игрока — это уж слишком много. Что-то нереальное.
Считаю, что Месси сейчас — номер один. Только не говорите об этом Криштиану!»
Я вот думаю, что первая девятка выглядит приблизительно так:
Роналду, Кейн, Левандовски, Модрич, Гризман, Игуаин, Дибала, Неймар, Мбаппе, последовательность можно менять как угодно, а десятым я бы не его поставил, а Суареса, потом Кавани, Имобиле, Дембеле, ну а потом можно и смурфика прописать.
Я вот думаю, что первая девятка выглядит приблизительно так:
Роналду, Кейн, Левандовски, Модрич, Гризман, Игуаин, Дибала, Неймар, Мбаппе, последовательность можно менять как угодно, а десятым я бы не его поставил, а Суареса, потом Кавани, Имобиле, Дембеле, ну а потом можно и смурфика прописать.
Ну и в лучшую сторону никто и ничто не меняется, к сожалению.
Ну и в лучшую сторону никто и ничто не меняется, к сожалению.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1029605.shtml
Понравилось то,что Тотти не произнес слова "лучший в истории",все-таки у каждой эпохи свои лидеры
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1029605.shtml
Понравилось то,что Тотти не произнес слова "лучший в истории",все-таки у каждой эпохи свои лидеры
А там я не знаю как Бавария Юппа выстрелит
А там я не знаю как Бавария Юппа выстрелит
Это мое мнение.
Это мое мнение.
ну а на спортс ру и бомбардире я не сидел, и нужно привыкать какое то время.
Я теперь буду спамить чтобы вернули старый сайт пока не заблочат.
_____________
Согласен, еще ничего не понятно, самые интересные игры только начинаются)
Но я думаю что Реал специально будут пытаться не опустить к финалу ЛЧ.
потому что интерес пропадет у многих зрителей.
ну а на спортс ру и бомбардире я не сидел, и нужно привыкать какое то время.
Я теперь буду спамить чтобы вернули старый сайт пока не заблочат.
_____________
Согласен, еще ничего не понятно, самые интересные игры только начинаются)
Но я думаю что Реал специально будут пытаться не опустить к финалу ЛЧ.
потому что интерес пропадет у многих зрителей.
П.C. вот теперь я тебя узнаю
П.С.С ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!!!
П.C. вот теперь я тебя узнаю
П.С.С ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ САЙТ!!!
Летом ЧМ)
Летом ЧМ)