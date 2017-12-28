Гаттузо: «Мы свяжем владельца „Милана“ в аэропорту»

В 1/4 финала Кубка Италии «Милан» обыграл «Интер» на глазах нового владельца клуба. Несмотря на неудачные результаты команды в целом, «россонери» при Йонхоне Ли не проиграли ни одного матча. Наставник «Милана» Дженнаро Гаттузо шутит, что команда постарается силой его удержать:

«Серия „Милана“ без поражений при владельце? Мы не можем его отпустить и решим проблему, связав его в аэропорту Мальпенса.

Но если отбросить шутки, у нас нет недостатка в таланте исполнителей, мы в этом никогда не сомневались. Нам удается возвращаться в игру, отыгрывать мячи, но работы по-прежнему много.

В команде играют техничные футболисты, но нужно еще работать над обороной».