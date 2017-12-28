Президент «Боруссии»: «Трансферные предложения измучили Обамеянга»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг переживал спад формы в этом сезоне, хотя сейчас снова начал стабильно забивать. Президент «шмелей» Райнхард Раубалль понимает, в чем тут дело:

«Он отлично выступал в течение последних лет и даже становился главным снайпером Бундеслиги.

Обамеянг — приятный парень, веселый, любит улыбаться. Но были дни, когда трансферные предложения просто его измучили. Вы бы поняли, если бы знали цифры».

Напомним, что в декабре габонский футболист стал лучшим бомбардиром Бундеслиги среди африканских игроков.