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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
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Феллаини: «Множество раз меня делали козлом отпущения»

сегодня, 14:46

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о своей игровой репутации. 

«Многие называют меня очень агрессивным игроком. Послушайте, я фанатичен, да. Я играю в команде, которая хочет всегда побеждать. Однако множество раз меня делали козлом отпущения. Что мне делать в моменты, когда меня тянут за волосы? Звучит как шутка, но это действительно больно.

В прошлом сезоне я был удален за фол против Агуэро. Он подошел ко мне, а затем просто упал. В итоге я получил красную карточку.

Другие игроки часто пытаются меня спровоцировать, но знаете ли вы, сколько карточек я заработал в прошлом сезоне? Всего 4, проведя 45 матчей на поле. Я никогда не разрушал чью-то карьеру».

Напомним, что Маруан Феллаини планирует в скором времени покинуть «Манчестер Юнайтед». 

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Все комментарии
FRZZ
FRZZ
сегодня в 18:16
Латиноамерикосы умеют падать картинно...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Murad0202
сегодня в 17:24
Murad0202:
Так он вроде не играл в Каталонии. За то играл в Мадриде.
Забыл откуда их физрук Пеп?
Murad0202
Murad0202 ответил Капитан Смoллетт
сегодня в 15:50
Капитан Смoллетт:
"В прошлом сезоне я был удален за фол против Агуэро. Он подошел ко мне, а затем просто упал." __________________________________ Все по каталонским методичкам)
Так он вроде не играл в Каталонии. За то играл в Мадриде.
Капитан Смoллетт
Капитан Смoллетт
сегодня в 15:37
"В прошлом сезоне я был удален за фол против Агуэро. Он подошел ко мне, а затем просто упал."
__________________________________

Все по каталонским методичкам)
Bavaria_M
Bavaria_M
сегодня в 15:16
подстрегись для начала и не будь бабой.
дурман
дурман
сегодня в 14:59
Что мне делать в моменты, когда меня тянут за волосы?

Сходить к парикмахеру
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 14:50
И правильно делали
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