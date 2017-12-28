Феллаини: «Множество раз меня делали козлом отпущения»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини рассказал о своей игровой репутации.



«Многие называют меня очень агрессивным игроком. Послушайте, я фанатичен, да. Я играю в команде, которая хочет всегда побеждать. Однако множество раз меня делали козлом отпущения. Что мне делать в моменты, когда меня тянут за волосы? Звучит как шутка, но это действительно больно.



В прошлом сезоне я был удален за фол против Агуэро. Он подошел ко мне, а затем просто упал. В итоге я получил красную карточку.



Другие игроки часто пытаются меня спровоцировать, но знаете ли вы, сколько карточек я заработал в прошлом сезоне? Всего 4, проведя 45 матчей на поле. Я никогда не разрушал чью-то карьеру».



Напомним, что Маруан Феллаини планирует в скором времени покинуть «Манчестер Юнайтед».