Хомуха: «Перед чемпионатом мира 2018 постараемся не ударить в грязь лицом»

Старший тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха прокомментировал свое решение продлить контракт с РФС.



«Сегодня исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев предложил продолжить сотрудничество, и я ответил согласием. Позади год работы с ребятами, поэтому я сразу принял решение продлить контракт. Несомненно, рад, что РФС оказывает мне такое доверие.



На уходящий год не было официальных задач, команда только формируется, поэтому главное было создать боеспособный коллектив, просмотреть большое количество футболистов и отобрать игроков, готовых решать конкретные задачи в следующем году. Перед чемпионатом мира, который примет наша страна, много эмоций, ведь это домашний турнир, мы, со своей стороны, также постараемся не ударить в грязь лицом. Нам предстоит первый отборочный раунд чемпионата Европы, хотим продолжить наше развитие и выйти в следующий раунд, поэтому сосредоточимся на этой задаче. Сегодня значительный скачок сделали все сборные команды, скандинавские, например, занимают ведущие позиции в европейском футболе, поэтому шапкозакидательских настроений быть не должно».