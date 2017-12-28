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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Наиль Измайлов: «У „Спартака“ был очень хороший год»

вчера, 19:42

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов подвел итоги уходящего года, а также поздравил болельщиков «красно-белых» с наступающим Новым годом.

«Год у нас выдался, на мой взгляд, чрезвычайно удачным. Мы выиграли чемпионат России. Это большое, серьёзное, важное достижение, необходимое для клуба и болельщиков. Нужное и важное для истории „Спартака“. Считаю, что год был очень хорошим. Год был тяжёлым, неоднозначным, но чемпионство — это очень большая заслуга.

Очень символично, что мы проводим эту встречу в стенах академии „Спартака“. Академия — кузница кадров, будущих спартаковцев, будущих звёзд „Спартака“. Символично, что здесь мы проводим встречу с ветеранами. Мы благодарим их за их труды, за их вклад в развитие клуба, за вклад в историю. Это очень важно. Необходимо знать и помнить историю для того, чтобы творить будущее.

Я бы хотел поздравить с наступающим Новым годом наших болельщиков, нашу команду, всех людей, которые работают, болеют и переживают за „Спартак“. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всем счастья, здоровья. Желаю вашим близким здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Ну и „Спартак“ — чемпион».

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Все комментарии
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:24
Пусть следующий будет ещё лучше!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:46
И все говорят о самом популярном клубе.
Значит и правда, удачный год для "Спартака".
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:37
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:34
    У "Спартака" и следующий год станет очень хорошим.
    Кубок России по футболу выиграет, снова в Лигу чемпионов попадет.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 02:29
      oFANATo
      oFANATo
      вчера в 23:36
      « был очень хороший год»
      13 RUS
      13 RUS
      вчера в 23:06
      Ребят с вами весело,авторы курят в стороне по сравнению что вы несете)))
      InKarpinWeTrust
      InKarpinWeTrust
      вчера в 21:55
        InKarpinWeTrust
        InKarpinWeTrust ответил ziborock
        вчера в 21:55
        ziborock:
        Спартак чемпион! Спартак - обладатель суперкубка! Спартак играет в Еврокубках! Спартак играет в кубке России! Кто еще может похвастать?! Да никто, поэтому только и остается глорить за Ливерпуль)))
        бугага! играет в еврокубках... и дудит там по 0:7, позорит Россию!
        vyishenka
        vyishenka
        вчера в 21:36
        Интересует вопрос а где эти самые академики воспитанные в своей академии?
        tesch
        tesch
        вчера в 21:26
        С наступающим! Хорошего года Спартаку!
        swift stream
        swift stream ответил denmig
        вчера в 21:08
        denmig:
        Отличный год! - кое-кто готовится пивка для рывка, а Мы реально двигаемся вперед! С Новым Годом Красно-белые!
        Отлично двигаетесь, начали с 5-1, закончили 7-0.
        denmig
        denmig ответил Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
        вчера в 21:06
        Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей:
        А где интервью Карреры после 5-1 от Зенита?
          denmig
          denmig
          вчера в 21:00
          Отличный год! - кое-кто готовится пивка для рывка, а Мы реально двигаемся вперед! С Новым Годом Красно-белые!
          Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
          Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей ответил Shagrath82
          вчера в 20:51
          Shagrath82:
          А где интервью Ганчаренки после 0:3??
          А где интервью Карреры после 5-1 от Зенита?
          Айфонутый
          Айфонутый ответил Спартач-болельщик
          вчера в 20:49
          Спартач-болельщик:
          ...одним предложением :" Спартак чемпион ! "
            Dead Morozzzz
            Dead Morozzzz
            вчера в 20:47
            Рекордсмены вы наши.
            Спартач-болельщик
            Спартач-болельщик
            вчера в 20:41
            ...одним предложением :" Спартак чемпион ! "
            cpartak60
            cpartak60 ответил ziborock
            вчера в 20:30
            ziborock:
            Спартак чемпион! Спартак - обладатель суперкубка! Спартак играет в Еврокубках! Спартак играет в кубке России! Кто еще может похвастать?! Да никто, поэтому только и остается глорить за Ливерпуль)))
            а они больше ничего не умеют!только глорить !
            FILL3286
            FILL3286 ответил ziborock
            вчера в 20:30
            ziborock:
            Ну а потом на открывашке всем желающим лещей раздали))) И заметьте, никто не ныл после 0:5, как некоторые в прошлом году, что Спартак был не в форме)))
              Shagrath82
              Shagrath82 ответил cska.78
              вчера в 20:28
              cska.78:
              https://www.youtube.com/watch?v=plyiDPTQB74 К 1:18 добавили 0:7, незабываемо :)
              А где интервью Ганчаренки после 0:3??
              ziborock
              ziborock ответил Клон Клона
              вчера в 20:05
              Клон Клона:
              Очень хороший год. По щам знатно отвозили в Петербурге и Ливерпуле!
              Ну а потом на открывашке всем желающим лещей раздали))) И заметьте, никто не ныл после 0:5, как некоторые в прошлом году, что Спартак был не в форме)))
              ziborock
              ziborock
              вчера в 20:02
              Спартак чемпион! Спартак - обладатель суперкубка! Спартак играет в Еврокубках! Спартак играет в кубке России! Кто еще может похвастать?! Да никто, поэтому только и остается глорить за Ливерпуль)))
              FROLL 001
              FROLL 001
              вчера в 19:58
              Гыгыгыгы! Не в бровь, а в глаз!
              Клон Клона
              Клон Клона
              вчера в 19:57
              Очень хороший год. По щам знатно отвозили в Петербурге и Ливерпуле!
              Сибирь за Спартак
              Сибирь за Спартак
              вчера в 19:51
                cska.78
                cska.78
                вчера в 19:50

                К 1:18 добавили 0:7, незабываемо :)
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