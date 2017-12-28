Наиль Измайлов: «У „Спартака“ был очень хороший год»

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов подвел итоги уходящего года, а также поздравил болельщиков «красно-белых» с наступающим Новым годом.

«Год у нас выдался, на мой взгляд, чрезвычайно удачным. Мы выиграли чемпионат России. Это большое, серьёзное, важное достижение, необходимое для клуба и болельщиков. Нужное и важное для истории „Спартака“. Считаю, что год был очень хорошим. Год был тяжёлым, неоднозначным, но чемпионство — это очень большая заслуга.

Очень символично, что мы проводим эту встречу в стенах академии „Спартака“. Академия — кузница кадров, будущих спартаковцев, будущих звёзд „Спартака“. Символично, что здесь мы проводим встречу с ветеранами. Мы благодарим их за их труды, за их вклад в развитие клуба, за вклад в историю. Это очень важно. Необходимо знать и помнить историю для того, чтобы творить будущее.

Я бы хотел поздравить с наступающим Новым годом наших болельщиков, нашу команду, всех людей, которые работают, болеют и переживают за „Спартак“. Поздравляю вас с Новым годом. Желаю вам всем счастья, здоровья. Желаю вашим близким здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Ну и „Спартак“ — чемпион».