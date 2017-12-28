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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Бывший игрок московского «Торпедо» отсудил у клуба 18 млн рублей

вчера, 20:47

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов подтвердил, что в 2017 году решением CAS экс-игрок москвичей Адам Кокошка, выступавший в России в 2014–2015 годах, отсудил у клуба 18 млн рублей.

«Когда произошла девальвация и доллар подпрыгнул в два раза, а, естественно, все зарплаты были в долларовом эквиваленте, то и зарплаты стали в два раза больше. В клубе не было возможности выплатить долг, Кокошка подал в суд. И справедливо его выиграл. Надо отдать должное, что нынешний акционер клуба пару недель назад этот долг погасил».

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
сегодня в 00:11
Поляк не промах
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:06
Красавец Кокошка, так этих втордивчиков!))
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 22:50
Отечественный кокошка куда большие суммы гребёт
YRunner
YRunner
вчера в 22:29
Ибо нех всяких кокошек в команду брать пусть наши за рубли гоняют.
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:39
СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ: А У КОГО ЕЩЁ КРОМЕ КОКОШЪ (футболёров, я имею ввиду) ЗАРПЛАТА В ТО ВРЕМЯ ПОДПРЫГНУЛА ВДВОЕ??? Откликнитесь такие, пожалуйста! Я не прошу откликаться власть имущих. Это ж всей стране тогда судиться надо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ermak6448
ermak6448
вчера в 21:16
Договор Дороже денег.....( русская пословица )
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:13
Ай да Кокошка! Ай да сукин сын! Выжать из нищебродского клуба 18 лямов!
mat73
mat73
вчера в 21:11
Фамилия все за него сказала..
Jum13
Jum13
вчера в 20:55
Опять Торпедо в любительскую лигу возвращается
cska.78
cska.78
вчера в 20:53
Вот и Мигалкин дождался новости про свой втордив :)
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