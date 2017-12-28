Бывший игрок московского «Торпедо» отсудил у клуба 18 млн рублей

Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов подтвердил, что в 2017 году решением CAS экс-игрок москвичей Адам Кокошка, выступавший в России в 2014–2015 годах, отсудил у клуба 18 млн рублей.

«Когда произошла девальвация и доллар подпрыгнул в два раза, а, естественно, все зарплаты были в долларовом эквиваленте, то и зарплаты стали в два раза больше. В клубе не было возможности выплатить долг, Кокошка подал в суд. И справедливо его выиграл. Надо отдать должное, что нынешний акционер клуба пару недель назад этот долг погасил».