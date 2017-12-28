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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Колобков: «Главное для сборной России на ЧМ - выйти из группы, а дальше будем болеть»

вчера, 20:59

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал цель сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Жеребьевка была довольна удачная, но нужно еще победить самим. Будем бороться за выход из группы. Потом нас ожидает команда Испании или Португалии. Мы играем дома, при поддержке болельщиков, все понимают ответственность… Главное – выйти из группы, а дальше будем болеть.

Для России это уникальный турнир. По размаху, по подготовке ЧМ даже сложнее Олимпиады. Игры проводятся в одном регионе, а здесь – 11. И это речь только о местах проведения матчей».

Россия в своей группе сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 22:55
Главные победы впереди! Скорей бы.....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:36
Задачи надо ставить реальные
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:20
Думаю, будет как обычно, в начале победа, потом два поражения, в итоге третье место в группе!
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 22:19
лишь бы они сразу не начали болеть!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:51
Максимум — выход из группы.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 21:43
Я ТОЖЕ ТАКОГО МНЕИЯ
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:32
А из группы выйти по твоему легко...Арабов за бабло не купишь, а Суарес съест нашу защиту как лиса твоего далекого предка...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 21:31
"Главное – выйти из группы, а дальше будем болеть."(с) Ага, у кого чем получится). Но думаю, что основная болезнь будет нервное расстройство.
Tommy Lee
Tommy Lee
вчера в 21:24
Главное – выйти из группы, а дальше будем болеть.
А дальше у каждого свои симпатии за кого болеть.
plusnindimon
plusnindimon
вчера в 21:24
дай бог хоть 1 матч выиграть)
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 21:16
А дальше ловить нечего
denmig
denmig
вчера в 21:09
Не совсем верно закончил! - надо было вот так - а дальше будет ....па болеть!
mat73
mat73
вчера в 21:07
Вот у нас у русских всегда так, главное ввязаться в драку! А дальше видно будет, как карта ляжет)))
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