Колобков: «Главное для сборной России на ЧМ - выйти из группы, а дальше будем болеть»

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал цель сборной России на домашний чемпионат мира 2018 года.

«Жеребьевка была довольна удачная, но нужно еще победить самим. Будем бороться за выход из группы. Потом нас ожидает команда Испании или Португалии. Мы играем дома, при поддержке болельщиков, все понимают ответственность… Главное – выйти из группы, а дальше будем болеть.

Для России это уникальный турнир. По размаху, по подготовке ЧМ даже сложнее Олимпиады. Игры проводятся в одном регионе, а здесь – 11. И это речь только о местах проведения матчей».

Россия в своей группе сыграет с командами Уругвая, Саудовской Аравии и Египта.