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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Реал» признан лучшей командой года. Он обошел МЮ и «Монако»

вчера, 23:09

Мадридский «Реал» признан лучшей командой года по версии Globe Soccer Awards. В текущем году «Мадрид» выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира. «Королевский клуб» оставил позади «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

Лучшим тренером стал рулевой «сливочных» Зинедин Зидан. Лучшим футболистом - нападающий Криштиану Роналду.

«Для меня большая честь получить эту награду, спасибо вам. Признание нашей команды лучшей означает, что мы движемся в верном направлении», — сказал Зидан.

Лучшей лигой-2017 признали испанскую Примеру.

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Все комментарии
амурец
амурец ответил da da da
сегодня в 04:23
da da da:
лучший судья Кашшаи
нет, Айтекин круче
амурец
амурец
сегодня в 04:21
ну то, что Реал лучший, это и так все знают
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:19
Кто выигрывает ЛЧ тот и лучший, это ясно в год из года.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 01:52
Кто бы сомневался
NOVA
NOVA ответил ДобряK
сегодня в 01:50
ДобряK:
И Я ОБ ЭТОМ) БРЕД!, БРЕД!, БРЕД!). Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!)---- Супер-экстра-лучшая!).----Ответ очевиден!
    NOVA
    NOVA ответил el barsa
    сегодня в 01:48
    el barsa:
    все мы видели "лучшую" команду в классико
    и это был Реал!!!
    el barsa
    el barsa
    сегодня в 01:27
    все мы видели "лучшую" команду в классико
    dimagas1
    dimagas1 ответил ДобряK
    сегодня в 00:48
    ДобряK:
    Ты, когда-нибудь видел, чтобы я коверкал название, какого-либо, клуба, фамилию футболиста?!!!, тогда пиши таким, как и ты, мне писать не надо. Писать то, что ты хочешь, по-твоему желанию)
    Это не важно.Твои посты несут заведомо ангажированный характер что не соответствуют реальности.Ты пишешь о относительно не далеком прошлом ,либо о отдельном настоящем,Но не констатируешь факта ужасного прошлого сезона клуба за который ты болеешь.При чем тут требл или то что 14 очек отставания?Есть титулы у одних,нет их у других.За это и есть признание.Я тебе привел в пример Селтик,они мочат в чемпе всех и вся лет 6-7.Почему они тогда не лучшие?Вот твоя логика однобокая.
    ДобряK
    ДобряK ответил dimagas1
    сегодня в 00:42
    dimagas1:
    Могу, если ты перестанешь бредить.
    Ты, когда-нибудь видел, чтобы я коверкал название, какого-либо, клуба, фамилию футболиста?!!!, тогда пиши таким, как и ты, мне писать не надо. Писать то, что ты хочешь, по-твоему желанию)
    dimagas1
    dimagas1 ответил ДобряK
    сегодня в 00:37
    ДобряK:
    бурса, гном, ты можешь нормально общаться?!(.
      ДобряK
      ДобряK ответил dimagas1
      сегодня в 00:36
      dimagas1:
      Ваще не в тему..... календарный год идет в зачет.Что взяла Барселоналона за календарный год?И при чем тут гном?Ответ -ничерта.В следующем году может и будет им признание.Хотя МС счя как паровоз мчит.
      бурса, гном, ты можешь нормально общаться?!(.
      dimagas1
      dimagas1 ответил ДобряK
      сегодня в 00:34
      ДобряK:
      В тему) Реал-Барса 0:3, Роналду-Месси 0:3), Барса - первое место, Реал - четвёртое, разница-14ть баллов).
      Ваще не в тему..... календарный год идет в зачет.Что взяла Барселоналона за календарный год?И при чем тут гном?Ответ -ничерта.В следующем году может и будет им признание.Хотя МС счя как паровоз мчит.
      ДобряK
      ДобряK ответил dimagas1
      сегодня в 00:30
      dimagas1:
      Ну я понял что в тему нефиг чего сказать тебе.Ну а Селтик 50(может и больше) раз взял чемпионат Шотландии))))Выходит вот кто топ))))
      В тему) Реал-Барса 0:3, Роналду-Месси 0:3), Барса - первое место, Реал - четвёртое, разница-14ть баллов).
      Мальвинка
      Мальвинка ответил MSN-thebest
      сегодня в 00:29
      MSN-thebest:
      Вот потеха! Лучшие команды года: 4й клуб ЛаЛиги, Монако (который вылетел из ЛЧ с последнего места), и МЮ, который идет на 15 очков ниже МС уже в декабре! Держите меня трое! :)))
      лучшие команды года это Барса , МС ну и ПСЖ наверное
      dimagas1
      dimagas1 ответил ДобряK
      сегодня в 00:27
      ДобряK:
      Не бурса, а Барса-единственная команда в мировом футболе, которая выиграла два Требла) Первая команда в Примере, которая выиграла Требл, ещё под руководством Гвардиолы).
      Ну я понял что в тему нефиг чего сказать тебе.Ну а Селтик 50(может и больше) раз взял чемпионат Шотландии))))Выходит вот кто топ))))
      swift stream
      swift stream
      сегодня в 00:23
      Лучшая команда года - спартак, лучший игрок - промеска, лучший защитник - труженник ещенка, лучший стадион - фидун арена, лучший тренер - карераверим.
      ДобряK
      ДобряK ответил dimagas1
      сегодня в 00:20
      dimagas1:
      А что твоя бурса взяла за сезон?
      Не бурса, а Барса-единственная команда в мировом футболе, которая выиграла два Требла)
      Первая команда в Примере, которая выиграла Требл, ещё под руководством Гвардиолы).
      MSN-thebest
      MSN-thebest
      сегодня в 00:17
      Вот потеха! Лучшие команды года: 4й клуб ЛаЛиги, Монако (который вылетел из ЛЧ с последнего места), и МЮ, который идет на 15 очков ниже МС уже в декабре! Держите меня трое! :)))
      dimagas1
      dimagas1 ответил ДобряK
      сегодня в 00:15
      ДобряK:
      И Я ОБ ЭТОМ) БРЕД!, БРЕД!, БРЕД!). Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!)---- Супер-экстра-лучшая!).----Ответ очевиден!
        RDeanW
        RDeanW ответил ДобряK
        сегодня в 00:10
        ДобряK:
        Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!) Супер-экстра-лучшая!).
        так почему барса 1:5 реалу суперкубок слила? или 0:3 и 0:4 в лч проигрывала?
        Гном Гномович
        Гном Гномович
        сегодня в 00:05
          ДобряK
          ДобряK ответил NOVA
          сегодня в 00:00
          NOVA:
          бред бред бред!!!
          И Я ОБ ЭТОМ) БРЕД!, БРЕД!, БРЕД!).

          Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!)---- Супер-экстра-лучшая!).----Ответ очевиден!
          NOVA
          NOVA ответил ДобряK
          вчера в 23:55
          ДобряK:
          Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!) Супер-экстра-лучшая!).
          бред бред бред!!!
          NOVA
          NOVA
          вчера в 23:55
          ЛУЧШАЯ КОМАНДА МИРА, ЛУЧШИЕ ИГРОКИ!!! а спады у всех бывают!!! так держать Реал Мадрид, вперед в Новый год с Новыми победами!!!
          ДобряK
          ДобряK
          вчера в 23:55
          Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!) Супер-экстра-лучшая!).
          eleven LC
          eleven LC
          вчера в 23:48
          Заслуженная награда для Реала который в этом году выиграл 5 титулов!
          Барсучата вы как всегда против,ну вот скажите сами себе(поразмыслив)кто нибудь в этом году выиграл больше Реала,или хотя бы столько же?!
          BARCDJIN
          BARCDJIN
          вчера в 23:22
          Базару нет лучший..Аха-ха)))) За одно и вся эта гнилая система обнажилась разом..
          Owl Fake
          Owl Fake
          вчера в 23:18
          Получили домашний чемпионский коридор от Барсы, и теперь срочно надо вручить левые премии Реалу и Роналду, дабы потешить их самолюбие.
          da da da
          da da da
          вчера в 23:16
          лучший судья Кашшаи
          вхсо 111
          вхсо 111
          вчера в 23:13
          Странно, нашли с какими клубами сравнивать, которые и близко не стоят с Реалом!)
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