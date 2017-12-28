«Реал» признан лучшей командой года. Он обошел МЮ и «Монако»

Мадридский «Реал» признан лучшей командой года по версии Globe Soccer Awards. В текущем году «Мадрид» выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира. «Королевский клуб» оставил позади «Манчестер Юнайтед» и «Монако».
Лучшим тренером стал рулевой «сливочных» Зинедин Зидан. Лучшим футболистом - нападающий Криштиану Роналду.
«Для меня большая честь получить эту награду, спасибо вам. Признание нашей команды лучшей означает, что мы движемся в верном направлении», — сказал Зидан.
Лучшей лигой-2017 признали испанскую Примеру.
Первая команда в Примере, которая выиграла Требл, ещё под руководством Гвардиолы).
Первая команда в Примере, которая выиграла Требл, ещё под руководством Гвардиолы).
Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!)---- Супер-экстра-лучшая!).----Ответ очевиден!
Если лучшая команда года проигрывает у себя дома Барсе 0:3, в официальном принципиальном матче на глазах у своих болельщиков, если лучшая команда года отставая в турнирной таблице на 14-ть баллов!) от Барсы (по потерянным разница 11-ть!) то какая тогда Барса?!)---- Супер-экстра-лучшая!).----Ответ очевиден!
Барсучата вы как всегда против,ну вот скажите сами себе(поразмыслив)кто нибудь в этом году выиграл больше Реала,или хотя бы столько же?!
Барсучата вы как всегда против,ну вот скажите сами себе(поразмыслив)кто нибудь в этом году выиграл больше Реала,или хотя бы столько же?!