«Реал» признан лучшей командой года. Он обошел МЮ и «Монако»

Мадридский «Реал» признан лучшей командой года по версии Globe Soccer Awards. В текущем году «Мадрид» выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Испании, а также клубный чемпионат мира. «Королевский клуб» оставил позади «Манчестер Юнайтед» и «Монако».

Лучшим тренером стал рулевой «сливочных» Зинедин Зидан. Лучшим футболистом - нападающий Криштиану Роналду.

«Для меня большая честь получить эту награду, спасибо вам. Признание нашей команды лучшей означает, что мы движемся в верном направлении», — сказал Зидан.

Лучшей лигой-2017 признали испанскую Примеру.