Джанаев и Бауэр — игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков

Определились лучшие игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков казанского клуба.

«Рубиновые» проводили опрос в одной из социальных сетей. По общему числу голосов уверенную победу одержал голкипер команды Сослан Джанаев. Отдельно учитывались и голоса подписчиков паблика «Рубина». По их мнению, лучшим футболистом в 2017 году стал защитник Мориц Бауэр.

Игрок обороны Егор Сорокин по общему числу голосов стал вторым.

На днях стало известно, что «Рубин» собирается полностью отойти от бюджетного финансирования.