Джанаев и Бауэр — игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков

Определились лучшие игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков казанского клуба.
«Рубиновые» проводили опрос в одной из социальных сетей. По общему числу голосов уверенную победу одержал голкипер команды Сослан Джанаев. Отдельно учитывались и голоса подписчиков паблика «Рубина». По их мнению, лучшим футболистом в 2017 году стал защитник Мориц Бауэр.
Игрок обороны Егор Сорокин по общему числу голосов стал вторым.
На днях стало известно, что «Рубин» собирается полностью отойти от бюджетного финансирования.
Футбольный клуб «Рубин» заключил контракт с компанией «Ак Барс Капитал», согласно которому заработает 77,74 млн рублей, следует из документов компании.
Из проекта договора следует, что в рамках соглашения «Рубин» предоставит компании рекламные площадки в социальных сетях, на своем официальном сайте, а также в рассылках через мессенджеры. Срок исполнения контракта – декабрь 2017 года
Футбольный клуб «Рубин» заключил контракт с компанией «Ак Барс Капитал», согласно которому заработает 77,74 млн рублей, следует из документов компании.
Из проекта договора следует, что в рамках соглашения «Рубин» предоставит компании рекламные площадки в социальных сетях, на своем официальном сайте, а также в рассылках через мессенджеры. Срок исполнения контракта – декабрь 2017 года
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ