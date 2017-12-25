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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Джанаев и Бауэр — игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков

сегодня, 14:59

Определились лучшие игроки года в составе «Рубина» по версии болельщиков казанского клуба.

«Рубиновые» проводили опрос в одной из социальных сетей. По общему числу голосов уверенную победу одержал голкипер команды Сослан Джанаев. Отдельно учитывались и голоса подписчиков паблика «Рубина». По их мнению, лучшим футболистом в 2017 году стал защитник Мориц Бауэр.

Игрок обороны Егор Сорокин по общему числу голосов стал вторым.

На днях стало известно, что «Рубин» собирается полностью отойти от бюджетного финансирования.

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Казанский
Казанский
сегодня в 17:40
Казанский ФК «Рубин» в декабре получит от нового спонсора 77,74 млн рублей

Футбольный клуб «Рубин» заключил контракт с компанией «Ак Барс Капитал», согласно которому заработает 77,74 млн рублей, следует из документов компании.

Из проекта договора следует, что в рамках соглашения «Рубин» предоставит компании рекламные площадки в социальных сетях, на своем официальном сайте, а также в рассылках через мессенджеры. Срок исполнения контракта – декабрь 2017 года
Казанский
Казанский
сегодня в 17:16
К Джанаеву и Бауэру точно никаких претензия.Нравится то,что каждый вброс мяча от боковой линии вблизи ворот соперника от Морица превращается в угловой.Мало кто может похвастаться таким))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:12
Выбор не велик был, но выбрали действительно кто был на виду и выделялся среди остальных. Поздравляю!
compka
compka
сегодня в 16:12
Мориц Бауэр - это открытие сезона.
drive45
drive45
сегодня в 15:57
Заслуженные лидеры.
Даниил Зашихин
Даниил Зашихин
сегодня в 15:50
Ахахаха, там такая история с этим голосованием... до сих пор ржу...
Пепс
Пепс
сегодня в 15:47
Молодцы !!!
Пепс
Пепс ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:46
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
КАРЛОС ЭДУАРДА ЛУЧШЕ ЭТИХ ДВОИХ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ ! ГЫ-ГЫ
Давненько ты за Рубин... молодеццццц
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:19
КАРЛОС ЭДУАРДА ЛУЧШЕ ЭТИХ ДВОИХ ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ !
ГЫ-ГЫ
ДСА
ДСА
сегодня в 15:18
Без Джанаева точно бы в зоне вылета были.
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