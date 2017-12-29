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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Саутгемптон» хочет арендовать Старриджа, а также интересуется Уолкоттом и Шоу

сегодня, 03:43

«Саутгемптон», выгодно продавший защитника Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», намерен серьёзно усилить состав этой зимой. Согласно источнику, «святые» намерены арендовать до конца сезона английского форварда «мерсисайдцев» Дэниэла Старриджа, который хочет получать игровую практику перед ЧМ-2018.

Также сообщается, что «Саутгемптон» рассмотрит варианты приобретения нападающего «Арсенала» Тео Уолкотта и защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, если их требования по зарплате будут соответствовать возможностям команды Маурисио Пеллегрино. Ещё одним потенциальным новичком «Саутгемптона» является 17-летний защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон.

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Все комментарии
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 06:57
Даниелю нужна практика, а Клопп пока не видит его в основе Ливерпуля, так что уход в аренду самый приемлемый вариант!
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