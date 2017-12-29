«Саутгемптон» хочет арендовать Старриджа, а также интересуется Уолкоттом и Шоу

«Саутгемптон», выгодно продавший защитника Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль», намерен серьёзно усилить состав этой зимой. Согласно источнику, «святые» намерены арендовать до конца сезона английского форварда «мерсисайдцев» Дэниэла Старриджа, который хочет получать игровую практику перед ЧМ-2018.

Также сообщается, что «Саутгемптон» рассмотрит варианты приобретения нападающего «Арсенала» Тео Уолкотта и защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, если их требования по зарплате будут соответствовать возможностям команды Маурисио Пеллегрино. Ещё одним потенциальным новичком «Саутгемптона» является 17-летний защитник «Фулхэма» Райан Сессеньон.