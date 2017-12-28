Хачериди может сменить киевское «Динамо» на «Шахтер»

Центральный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди может перебраться в стан конкурента киевлян - в донецкий «Шахтер». Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на украинский канал ICTV.

Контракт 30-летнего игрока с «Динамо» заканчивается летом. «Горняки» готовы подождать до лета и подписать Хачериди бесплатно или же заплатить небольшую компенсацию зимой.

При этом чуть ранее местная пресса анонсировала громкий переход в «Шахтер» одного из украинских футболистов.

Хачериди играет за первую команду киевлян с 2009 года. В общей сложности на его счету 234 матча и 8 голов за «Динамо».

«Шахтер», напомним, пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ромой».