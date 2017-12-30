«Манчестер Юнайтед» предлагает 50 млн фунтов за футболиста «Барселоны»

По данной информации из источника, «Манчестер Юнайтед» нацелился на приобретение защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.
Сообщается, что главный тренер английской команды Жозе Моуриньо лично заинтересован в трансфере 24-летнего футболиста. Утверждается, что манкунианцы готовы выложить за переход талантливого футболиста 50 миллионов фунтов. Однако есть предположение, что на фоне переезда Вирджила ван Дейка в Ливерпуль, итоговая цифра за осуществление трансфера Умтити может возрасти.
Действующий контракт Самуэля Умтити рассчитан до 2021 года.
Захочет ли Сэм в мю?
Особенно учитывая, что он в Барсе в железной основе.
Захочет ли Сэм в мю?
Особенно учитывая, что он в Барсе в железной основе.