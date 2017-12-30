Хоэль Роблес покинет «Эвертон» в зимнее трансферное окно

По данным источника, голкипер «Эвертона» Хоэль Роблес намерен покинуть клуб в ближайшее время.



Сообщается, что 27-летний футболист ищет возможность получать больше игровой практики. Однако из-за того, что вратарем номер один в команде выступает Джордан Пикфорд, есть высокая вероятность, что Роблес расстанется с «ирисками» уже в январское трансферное окно. Действующее соглашение Хоэля с «Эвертоном» рассчитано до июня 2018 года.



Напомним, что Джордан Пикфорд присоединился к «Эвертону» минувшим летом.