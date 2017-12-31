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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас 0:0 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 11 6.1 1.25
19:30 2’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Киоун - о трансфере ван Дейка: «Конечно же, это слишком много денег!»

сегодня, 10:30

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун не уверен, что защитник Вирджил ван Дейк, который обошелся «Ливерпулю» в рекордные 75 млн фунтов, стоит своих денег:

«Конечно же, это слишком много денег! „Ливерпуль“ заплатил такую сумму ради вспышек яркой игры, которые мы наблюдали в прошлом сезоне. Тогда ван Дейк показывал высококлассный футбол, но после травмы его отношение к делу изменилось не в лучшую сторону.

Он пропустил первый месяц сезона и рассердился, когда „Саутгемптон“ не захотел его отпускать. Насколько у него сильный характер?»

Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола

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dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:50
у него сильный характер. Пожалуй это нам и надо в защите. Нам надо защитник + лидер обороны - а именно лидера в защите у нас и нету. Зайдет.
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