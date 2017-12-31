Киоун - о трансфере ван Дейка: «Конечно же, это слишком много денег!»

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун не уверен, что защитник Вирджил ван Дейк, который обошелся «Ливерпулю» в рекордные 75 млн фунтов, стоит своих денег:

«Конечно же, это слишком много денег! „Ливерпуль“ заплатил такую сумму ради вспышек яркой игры, которые мы наблюдали в прошлом сезоне. Тогда ван Дейк показывал высококлассный футбол, но после травмы его отношение к делу изменилось не в лучшую сторону.

Он пропустил первый месяц сезона и рассердился, когда „Саутгемптон“ не захотел его отпускать. Насколько у него сильный характер?»

Ван Дейк – самый дорогой защитник в истории футбола