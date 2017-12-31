Гендиректор «Ювентуса»: «„Шальке“ арендует Пьяцу»

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что нападающий Марко Пьяца покинет команду:
«Пьяца возвращается после тревожной травмы колена, выведшей его из строя на долгое время.
Единственная возможность вернуть игровую форму и выходить на поле регулярно — аренда. Вероятно, это будет „Шальке“».
Удачи в Шальке !!!!
Удачи в Шальке !!!!
Литейный с писерманом уже футболки купили и радовались трансферу)
Ждите второсортных аргов)
Литейный с писерманом уже футболки купили и радовались трансферу)
Ждите второсортных аргов)