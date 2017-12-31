Венгер: «Понятия не имею, что в голове у Санчеса. Я не психолог»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер, который сегодня превзойдет рекорд Алекса Фергюсона по количеству матчей, проведенных в АПЛ на посту главного тренера, разозлен постоянными вопросами журналистов о будущем нападающего Алексиса Санчеса в лондонском клубе:

«Когда он играет хорошо, для вас это проблема. Так в каком случае проблем не будет? Это что-то невероятное! Неважно, выступил ли футболист плохо или хорошо, вы все равно будете его осуждать и комментировать каждый шаг.

Я не психолог и понятия не имею, что у него в голове, останется он надолго или нет».