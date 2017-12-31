Спортивный директор «Сампдории» доволен 2017 годом

К концу 2017 года «Сампдория» занимает шестое, еврокубковое место в турнирной таблице Серии А. Коллектив практически не терял очков дома, а наставник «Наполи» Маурицио Сарри назвал генуэзцев единственной командой, которая старалась играть в футбол в Неаполе. Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Праде подвел итоги года:

«2017 год был важен для нас, важен для тренерского штаба и для группы парней, которые каждый раз отдают на поле все силы. Год позволил нам обрести индивидуальность. Мы стали командой, которую боятся. „Сампдория“ выходит на поле, чтобы сражаться с любым соперником. Мы можем становиться только сильнее. Усердная работа в результате приводит к успеху.

Если кто-то и уйдет из команды, то только те игроки, которые мало играют. Подписать кого-то будет непросто — это также связано со стилем работы тренера».