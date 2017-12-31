Гвардиола готов помочь сборной Англии перед ЧМ-2018

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что он готов помочь советом тренерскому штабу сборной Англии, если его помощь понадобится:

«Разумеется, я готов с ними пообщаться, никаких проблем. Может, они и не знают об этом, но я тоже могу у них поучиться. Уверен. Именно поэтому я и работаю в Англии, как в свое время работал в Германии — чтобы учиться разным взглядам на футбол.

Я был молодым тренером и путешествовал по миру, чтобы другие наставники объяснили мне секреты своего ремесла, рассказали о том, как они мыслят и во что верят».

Напомним, что англичане сыграют на чемпионате мира-2018 в группе G вместе с командами Бельгии, Панамы и Туниса.