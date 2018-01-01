Моуриньо рассказал, когда вернётся в строй Лукаку

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил новую информацию по травме нападающего Ромелу Лукаку:

«Я бы сказал, что мы потеряли Лукаку где-то на неделю. Там все не очень серьезно, это скорее предосторожность.

Если с нами нет Лукаку или Златана, то мы должны обходиться оставшимися силами. Мы должны забыть о том, что у нас нет форварда. Мы доверяем игрокам. Сейчас у нас нет типичной „девятки“, поэтому в составе будут изменения».

Отметим, что на острие атаки «красных дьяволов» в матче 22-го тура АПЛ против «Эвертона» вышел Антони Марсьяль.