Агент: «Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там»

Тиаго Тавейра - агент защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака»:

«Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен, но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

„Спартак“ – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там».