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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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Агент: «Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен. Он был бы счастлив играть там»

вчера, 22:05

Тиаго Тавейра - агент защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Спартака»:

«Трансфер Вериссимо в „Спартак“ возможен, но я не уверен в том, что он точно состоится. Вериссимо интересуются и другие европейские клубы, но официальных предложений пока не поступало ни от кого.

„Спартак“ – это большой клуб, и Вериссимо был бы счастлив играть там».

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
вчера в 23:57
cska.78:
Вот Луан не пошел в спартак и выиграл кубок Либертадорес, а так бы получал 0:7 в еврокубках :)
    time out
    time out
    вчера в 23:50
    cska.78

    Луан уже хочет в Спартак и жалеет об отказе, но нужен ли он теперь Спартаку? Мы уступаем его вам, у вас проблемы с напами. Гинеру он понравится, особенно цена.
    Крейсер
    Крейсер
    вчера в 22:38
    Перейдёт/не перейдёт...
    Слепой сказал: "Посмотрим".
    cska.78
    cska.78
    вчера в 22:14
    Вот Луан не пошел в спартак и выиграл кубок Либертадорес, а так бы получал 0:7 в еврокубках :)
    волгoдoн
    волгoдoн
    вчера в 22:11
    Вроде не нeгр.Странно это всё.
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