«Валенсия» намерена перехватить Вьетто у «Спортинга»

Нападающий «Атлетико» Лусиано Вьетто может продолжить карьеру в «Валенсии», а не в лиссабонском «Спортинге», как ожидалось. «Летучие мыши» находятся в поиске усиления в линию атаки и хотят видеть 24-летнего игрока у себя.

Это может быть как полноценный трансфер, так и аренда с правом дальнейшего выкупа, сообщает источник.

На решение игрока перейти именно в «Валенсию», а не «Спортинг», может повлиять не только более высокий уровень чемпионата, но и возможность вновь поработать под руководством главного тренера «Лос Чес» Марселино, с которым они ранее сотрудничали в «Вильярреале».