Хуммельс: «„Бавария“ потрясающе провела первую половину сезона»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс подвел итоги 2017 года:

«Сейчас мы можем оглянуться и вспомнить потрясающую первую половину сезона. Пускай в какой-то момент и не казалось, что этот период будет успешным, мы блестяще справились с задачей. Во многом свою роль сыграла смена тренера.

Наше положение в Бундеслиге идеально, в Лиге чемпионов взяли 15 очков из 18 возможных, а еще мы в четвертьфинале Кубка Германии. Ситуация выглядит очень радужной, но, думаю, еще есть пространство для прогресса.

У нас отличные шансы в Лиге чемпионов. Я всегда стремлюсь к полуфиналам, а там уже решают детали. Считаю „Бешикташ“ сложным соперником, но мы в этом противостоянии фавориты».

Напомним, что мюнхенцы сыграют с «Бешикташем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.