СМИ узнали об увольнении Михайловича из «Торино»

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович уволен со своего поста после вылета из Кубка Италии от «Ювентуса», сообщают СМИ. Главным претендентом на вакантный пост является Вальтер Маццарри, который до этого трудился в «Уотфорде».

Сообщается, что Михайлович был уволен по совокупности плохих результатов команды в последнее время. Руководители клуба разочарованы, что у команды нет цельной игры и запасного плана на случай травмы лидера Андреа Белотти.

Время смены тренера выбрано также с тем учетом, чтобы новый специалист мог усилить состав во время трансферного окна по своему усмотрению.

Официального подтверждения информации об увольнении Михайловича пока нет.