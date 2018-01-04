В МЮ опасаются, что Моуриньо летом уйдет из клуба

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Какая российская команда наиболее ярко проведет зимнюю трансферную кампанию?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Кубок
  • Португалия. Примейра
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.32 5.85 10
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.5 3 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12 6.1 1.22
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте Фонбет 1.65 3.5 6
  • Главные новости
  • Все новости
19:56
«Манчестер Юнайтед» пролонгировал контракты с рядом игроков основной команды1
18:25
Клуб Лиги 1 согласовал контракт с М'Вила5
17:37
Будогосский: «44 арбитра не выполнили нормативы по экзаменам по физической подготовке»19
17:27
Мутко указом Медведева отстранён от руководства оргкомитетом чемпионата мира30
16:26
«Зенит» может отдать своего игрока и доплатить 10 млн евро в обмен на Смолова48
19:43
Сборная Азербайджана предлагала Просинечки в 6 раз больше денег, чем Босния и Герцеговина1
19:30
Ройс тренируется в общей группе «Боруссии»2
19:19
Моуриньо: «У меня нет никакого желания покидать „Манчестер Юнайтед“»5
18:44
Спаллетти: «Мхитарян, Пасторе, Верди стоят по 30 млн евро, а у „Интера“ их нет»5
18:34
Хамит Алтынтоп разорвал контракт с «Дармштадтом» из-за семейных обстоятельств1
18:13
Куртуа: «За деньги от продажи Азара можно купить пятерых игроков, но заменить его нельзя»5
18:02
Д. Комбаров опередил Кокорина в борьбе за звание самого красивого игрока сборной России 33
17:51
Алдонин: «В идеале Смолову пора в Европу, но и „Зенит“ может стать для него новым вызовом»3
17:20
Моуриньо: «Я перестал вести себя как клоун на бровке, но не утратил страсть к игре»9
17:07
«Торино» объявил о назначении Маццари на пост главного тренера1
16:57
Вьетто стал игроком «Валенсии»1
16:55
Просинечки возглавил сборную Боснии и Герцеговины0
16:43
Маццарри согласился возглавить «Торино»0
16:38
Маркос Льоренте подумывает об уходе из «Реала»2
16:35
Главный тренер «Кротоне» желает возглавить «Интер»6
16:23
Цены на билеты на домашние матчи «Ливерпуля» в сезоне 2018/19 будут заморожены3
16:12
РФС ожидает победы от сборной России на ЧМ-2021 по пляжному футболу5
16:06
Эллардайс: «Я ожидаю, что некоторые большие клубы сделают официальные запросы по Баркли»0
15:54
«Беневенто» подтвердил интерес «Наполи» к Чичиретти0
15:46
Мариано Диас: «„Реал“ - фаворит в дуэли с ПСЖ»5

В МЮ опасаются, что Моуриньо летом уйдет из клуба

сегодня, 10:53

Руководство «Манчестер Юнайтед» всё больше опасается, что главный тренер команды Жозе Моуриньо покинет клуб по окончании сезона.

Отмечается, что «Особенный» ведет себя всё более отстраненно и всё чаще посещает свой дом в Лондоне, где живет его семья. В Манчестере тренер так и не обзавелся жилищем, предпочитая жить в гостинице. Сотрудники клуба сообщают, что Моуриньо отдаляется от команды, предпочитая больше общаться со своими помощниками по тренерскому штабу.

И если предыдущего рулевого манкунианцев Луи ван Гала можно было часто заметить в Манчестере вместе с женой, то Моуриньо старается вовсе не появляться в городе в свободное от работы время.

Контракт тренера рассчитан до лета 2019 года.

Кто виноват в неудачах Моуриньо

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кто виноват в неудачах Моуриньо
02 январяNeomorph в блоге Тренерская доля16
В «Баварии» присматриваются к главному тренеру «РБ Лейпциг»
01 января 3
«Шеффилд Уэнсдей» может возглавить бывший главный тренер «Зенита»
31 декабря 2017 4
811: Венгер поражает своим рекордом
30 декабря 2017Сергей Иванов в блоге Тренерская доля12
Кучук может возглавить «Верес»
29 декабря 2017 5
Монтелла согласился возглавить «Севилью»
28 декабря 2017 2
Обсудить
Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 19:17
Не думаю, что он сам захочет покинут МЮ
Nikuz Z
Nikuz Z
сегодня в 17:38
Настоящие болелы МЮ думаю радуются таким слухам.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил lobsterdam
сегодня в 17:37
lobsterdam:
лечебно-физкультурному комплексу (лфк) остается молча и тихо завидовать, поскуливая в уголке.
Так завидовать-то нечему, МЮ в таком же пролете за чемпионский титул, как и Ливерпуль.
lobsterdam
lobsterdam ответил Ливерпулище
сегодня в 16:55
Ливерпулище:
Моиса или Ван Ганала вернуть надо , а то слишком жирно для вас второе место , пора возвращаться на 7 законное место
лечебно-физкультурному комплексу (лфк) остается молча и тихо завидовать, поскуливая в уголке.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Щёчка коалы
сегодня в 16:48
Щёчка коалы:
Так Пеп тренерует Сити, не Юнайтед.
Причем тут лысый физрук Пеп,когда новость о Моуриньо
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:23
Жозе никуда не уйдет , но и контракт новый врят ли получит . Поэтому на 99% уверен , что он в Манчестере еще на 1,5 года .
Red_team
Red_team ответил Ливерпулище
сегодня в 16:10
Ливерпулище:
Моиса или Ван Ганала вернуть надо , а то слишком жирно для вас второе место , пора возвращаться на 7 законное место
7-е законное место за Ливером навечно зарезервировано
Romeo 777
Romeo 777 ответил SurgutSibir
сегодня в 16:10
SurgutSibir:
Футбол Маура для Челси. Он его сделал ЧЕМПИОНОМ не один раз. Спасибо Жозе!
Такой игрой, ну то есть игрой в автобус Моур 1 раз сделал нас чемпионами в 2015, в первый его приход Челси играл в совершенно другой футбол, не такой трусливый...сейчас же у Моура так, с равными и сильными командами, если забиваем гол, всей командой защищаемся до последнего, либо как в игре с МС, МЮ откровенно ждал пока их ворота соперники распечатают
Ливерпулище
Ливерпулище ответил Red_team
сегодня в 16:05
Моиса или Ван Ганала вернуть надо , а то слишком жирно для вас второе место , пора возвращаться на 7 законное место
Red_team
Red_team
сегодня в 15:57
Судя по последним результатам я бы добровольно попрощался с Мавром по окончании сезона, не то что опасался его ухода. Игры нет, дак еще и одни ничьи стали гонять, так дело не пойдет
lobsterdam
lobsterdam ответил Ливерпулище
сегодня в 15:56
Ливерпулище:
Кто бы му му не тренировал , му му пришёл конец
конечно, со дна вам виднее, где конец!
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 15:23
Кто бы му му не тренировал , му му пришёл конец
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:21
А чего опасаться то? Много есть других классных наставников, которые до сих пор без работы находятся. Клопп, Анчелотти и так далее....Главное, чтобы это был не Луис Энрике) Вполне хватит и одного любителя тики-таки в АПЛ!
Dude-MU
Dude-MU
сегодня в 15:18
Ставьте Гигза! Хуже не будет
SurgutSibir
SurgutSibir ответил Romeo 777
сегодня в 15:11
Romeo 777:
Если ничего значимого не выиграет, возможно и руководство МЮ не особо будут против. Футбол Моура это не футбол для МЮ.
Футбол Маура для Челси. Он его сделал ЧЕМПИОНОМ не один раз. Спасибо Жозе!
SurgutSibir
SurgutSibir
сегодня в 15:06
Ну ну. Пригласят ЛВГ номер 2 и поглядим как он сделает игру МЮ красивой но бесполезной и без ЛЧ. Пижонов-малолеток нужно гнать или перевоспитывать. Маур не не ангел, но его прессуют шефы. Он обязан выпускать на поле тех кто приносит прибыль в пиар-акциях.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 14:30
мы, болельщики клубов АПЛ, тоже опасаемся)
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona
сегодня в 14:23
Дайте ему по больше денег и не куда он не уйдет.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:22
Этот переводчик вообще не тренер, а эпатажный болтун. Ему самое место в Зенит какой-нибудь или ЦСКА , по крайней мере болел прибавится на стадионе.
Шейх Сити
Шейх Сити
сегодня в 13:56
бояться что он автобус с собой заберет?) ахахахахахахахахах
Saang
Saang ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:36
Владимир Ушаков:
Только идиоты будут радоваться возможному уходу лучшего тренера в мире
Цитата из Моуриньо, да?)
hohoл
hohoл
сегодня в 13:30
Тю, я думал Моур недалекий, а тут еще и клуб такой же
hoper
hoper ответил Владимир Ушаков
сегодня в 13:05
Владимир Ушаков:
Только идиоты будут радоваться возможному уходу лучшего тренера в мире
Сейчас твой коммент звучит по крайней мере странно.15 баллов отрыва от МС.Тогда тот кто рулит горожанами наверное Бог?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Морозовский
сегодня в 12:32
Морозовский:
Другого купят - денег навалом.
Другим будешь ты?
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 12:26
МЮ при Фергюсоне играл в атакующий футбол, при этом случались иногда крупные поражения от команд топ 4. Сейчас Моуриньо играет может и в автобус, но крупных поражений нет, фанаты МЮ все равно хотели бы, чтобы МЮ играл в атаку?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:24
Нет счастья, уезжай. МЮ великий клуб и в нем все должны быть счастливы.
Это ж какие расходы на гостиницу... Как же люди живут. что могут себе на год снять номер в гостинице.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 12:18
Другого купят - денег навалом.
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 12:12
Моур конечно крутой тренер, но чёт не подходят они с МЮ друг другу.
Верг
Верг
сегодня в 12:11
манчестер найдет того, кому будет платить 16 млл евро в год, как моуру, например боашу или луческу, а может и леня слуцкер подоспеет по барской указке
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 11:56
Ну пусть идёт вместе со своим автопарком,реально уже тошнотворно смотреть на это..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100