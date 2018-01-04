В МЮ опасаются, что Моуриньо летом уйдет из клуба

Руководство «Манчестер Юнайтед» всё больше опасается, что главный тренер команды Жозе Моуриньо покинет клуб по окончании сезона.

Отмечается, что «Особенный» ведет себя всё более отстраненно и всё чаще посещает свой дом в Лондоне, где живет его семья. В Манчестере тренер так и не обзавелся жилищем, предпочитая жить в гостинице. Сотрудники клуба сообщают, что Моуриньо отдаляется от команды, предпочитая больше общаться со своими помощниками по тренерскому штабу.

И если предыдущего рулевого манкунианцев Луи ван Гала можно было часто заметить в Манчестере вместе с женой, то Моуриньо старается вовсе не появляться в городе в свободное от работы время.

Контракт тренера рассчитан до лета 2019 года.

Кто виноват в неудачах Моуриньо