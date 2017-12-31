«Шеффилд Уэнсдей» может возглавить бывший главный тренер «Зенита»

По информации источника, руководство «Шеффилд Уэнсдей» проявляет интерес к бывшему главному тренеру «Зенита» Андре Виллаш-Боашу.



Сообщается, что владелец клуба из Чемпионшипа Дежфон Чансири рассматривает португальского специалиста в качестве приоритетной цели. Напомним, что последним местом работы Виллаш-Боаша был «Шанхай СИПГ».

Ранее сообщалось, что Карлуш Карвальял покинул пост главного тренера «Шеффилд Уэнсдэй».