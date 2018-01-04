Алдонин: «В идеале Смолову пора в Европу, но и „Зенит“ может стать для него новым вызовом»

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит», а в обратном направлении в таком случае отправится полузащитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков:

«Юра – очень качественный футболист, который точно не станет лишним для „Краснодара“. В концовке первой части сезона Жирков был в полном порядке. Он снова завоевал место в стартовом составе „Зенита“. Юра может стать важным звеном в игровой схеме краснодарцев и совершенно точно сможет принести пользу. Даже на позиции защитника. Для него это может стать отличным вариантом продолжения карьеры.

Что касается Смолова, то осилить такой трансфер могут один-два клуба. „Зенит“ имеет над всеми преимущество. Те условия, которые петербуржцы могут предложить Федору, мало кто потянет. Конечно, в идеале Смолову пора в Европу. Но в „Зените“ он будет постоянно играть в основе, участвовать в еврокубках, бороться за золото. „Зенит“ может стать новым вызовом для Феди. Может, даже стоит и остаться пока в России. А вот после чемпионата мира, если он хорошо себя проявят, топ-клубы могут сделать конкретное предложение».