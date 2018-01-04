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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 1.32 5.85 10
Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.5 3 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 12 6.1 1.22
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Алдонин: «В идеале Смолову пора в Европу, но и „Зенит“ может стать для него новым вызовом»

сегодня, 17:51

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал появившуюся в прессе информацию о том, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Зенит», а в обратном направлении в таком случае отправится полузащитник «сине-бело-голубых» Юрий Жирков:

«Юра – очень качественный футболист, который точно не станет лишним для „Краснодара“. В концовке первой части сезона Жирков был в полном порядке. Он снова завоевал место в стартовом составе „Зенита“. Юра может стать важным звеном в игровой схеме краснодарцев и совершенно точно сможет принести пользу. Даже на позиции защитника. Для него это может стать отличным вариантом продолжения карьеры.

Что касается Смолова, то осилить такой трансфер могут один-два клуба. „Зенит“ имеет над всеми преимущество. Те условия, которые петербуржцы могут предложить Федору, мало кто потянет. Конечно, в идеале Смолову пора в Европу. Но в „Зените“ он будет постоянно играть в основе, участвовать в еврокубках, бороться за золото. „Зенит“ может стать новым вызовом для Феди. Может, даже стоит и остаться пока в России. А вот после чемпионата мира, если он хорошо себя проявят, топ-клубы могут сделать конкретное предложение».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 19:45
Согласен с комментариями Алдонина
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:42
Зенит не делал пока официального предложения Галицкому....
Не понятен сыр-бор.....

Понятно же Вест Хэм не предел мечтаний этого игрока....а предложений от топ-клубов не поступает....
При всём уважении к игроку не думаю что предложения от грандов посыпятся даже в случае неплохого выступления на ЧМ....

Есть клуб где не стоит выбор быть богатым или счастливым....на чьи игры с осени этого года ходят больше чем на Ювентус и Челси...спроси у Кокорина...))...и сделай правильный выбор....
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:14
Оточертел уже этот Смолов!
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