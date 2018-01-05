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«Спартак» в ближайшие дни усилится бразильским защитником

сегодня, 09:15

«Спартак» стал ближе к приобретению защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, утверждают в Бразилии.

«Красно-белые» рассчитывают оформить трансфер 23-летнего футболиста до конца недели. 

Отметим, что к игроку в 2017 году проявлял интерес целый ряд клубов, среди которых называются «Сент-Этьен», «Нант» и «Штутгарт», но «Сантосу» удалось отбиться от предложений и продлить контракт с футболистом до 2022 года.

Однако позже бразильский клуб столкнулся с финансовыми проблемами (по слухам, «Сантосу» пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить игрокам и персоналу новогоднюю премию), поэтому предложение «Спартака» размером в 8 млн евро за Вериссимо полностью устраивает боссов «рыб», которые получат 80% от данной суммы.

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Все комментарии
vovan32
vovan32
сегодня в 18:21
Не удивлён...Ну бразилец и что?А что у нас в Рфпл есть защитники русские?Вот игроки которые играют на месте защитников-это имеется,но толку нет.А защитников,на одну команду не набрать.
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:18
AntiherQ1488:
Поднимай уровень дискуссии. Ну правда. Я тебе уже объяснил, что так делают все топ клубы для самоокупаемости, и что слышу: федун!!! опт!!! негры!!, ну обьясни, в чем я не прав, тогда
По африканцам у спартака и ЦСКА - полный паритет.

Вот в этом ты полностью неправ!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 17:57
cska.78:
Ты опять про основной состав)))) Федун оптом скупает африканцев :)
Поднимай уровень дискуссии. Ну правда. Я тебе уже объяснил, что так делают все топ клубы для самоокупаемости, и что слышу: федун!!! опт!!! негры!!, ну обьясни, в чем я не прав, тогда
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 17:55
cska.78:
Ты опять про основной состав)))) Федун оптом скупает африканцев :)
Ты знаешь - что такое опт? Опт - купили бы мы 10 в молодежку, выросло бы 2, - это опт. Купили 2. Это точечные трансферы. Муса и Думбия - опт?
Друг, так даже не интересно, одни лозунги.
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:52
AntiherQ1488:
За основной состав они не играют, что не так? Вся твоя проблема в карго культе. Играли бы они за цска -2(такой есть?) и бегали бы вместо верблюда в атаке, как бегали Муса и Думбия ты бы плакал от счастья, какой гений ваш гинер, взял, научил, практически бесплатно и вот, взросли семена. У нас есть состав, за нас они в основе не бегают. Пока что. А если вам Нимели влепит трешку, что будешь делать? Рассказывать про 0:7 или про Африку?)
Ты опять про основной состав)))) Федун оптом скупает африканцев :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 17:44
cska.78:
Вот и не говори, что у ЦСКА и спартака паритет по африканцам :) Это в любом случае негры, неважно в основе, или молодежке :)
За основной состав они не играют, что не так?
Вся твоя проблема в карго культе. Играли бы они за цска -2(такой есть?) и бегали бы вместо верблюда в атаке, как бегали Муса и Думбия ты бы плакал от счастья, какой гений ваш гинер, взял, научил, практически бесплатно и вот, взросли семена.
У нас есть состав, за нас они в основе не бегают. Пока что. А если вам Нимели влепит трешку, что будешь делать? Рассказывать про 0:7 или про Африку?)
Faustello
Faustello
сегодня в 17:44
Ребята шутки шутками, но это уже катастрофа - срочно запасаемся бананами, скоро в Москве и области их днём с огнём не сыщешь, все Тарасовские сожрут.
Фата лист
Фата лист ответил Zames1978
сегодня в 17:42
Игнашевич еще год поиграет, а Березуцкие все пять лет выдержат, так что не волнуйся.
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:37
AntiherQ1488:
Почему бред? Купили в молодежку Скалу и Нимели, если вырастут, берем в основу, и вот тебе готовые футболисты, которых можно будет подом продать, если нет - ничего практически не терям. Это будущее, ну как, это то, что уже лет 20 как в Европе делают. Чем эта идея плохая?
Вот и не говори, что у ЦСКА и спартака паритет по африканцам :) Это в любом случае негры, неважно в основе, или молодежке :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 17:33
cska.78:
Да это ты путаешь, начал придумывать спартак-2, типа это не спартачи теперь :) Ваш семидырочный тоже в спартаке-2 поиграл :) По африканцам у спартака и ЦСКА - полный паритет. ------------------------------------------- Полный бред :)
Почему бред? Купили в молодежку Скалу и Нимели, если вырастут, берем в основу, и вот тебе готовые футболисты, которых можно будет подом продать, если нет - ничего практически не терям. Это будущее, ну как, это то, что уже лет 20 как в Европе делают.
Чем эта идея плохая?
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 17:10
AntiherQ1488:
Ты путаешь понятия. Скупает пачками - зенит. Пусть не черных, какая разница? Тот же Аякс берет кучу молодежи, выращивает и продает за большие деньги. Если б ваш уголовник до этого додумался, ты бы тут об этом громче всех кричал, разве нет?
Да это ты путаешь, начал придумывать спартак-2, типа это не спартачи теперь :) Ваш семидырочный тоже в спартаке-2 поиграл :)

По африканцам у спартака и ЦСКА - полный паритет.
-------------------------------------------
Полный бред :)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 17:00
cska.78:
Если ты не заметил, человек писал, что Федун покупает негров пачками в Африке! А в спартаке они, или спартаке-2, или на фазенде Федуна рабами не столь важно!
Ты путаешь понятия. Скупает пачками - зенит. Пусть не черных, какая разница? Тот же Аякс берет кучу молодежи, выращивает и продает за большие деньги.
Если б ваш уголовник до этого додумался, ты бы тут об этом громче всех кричал, разве нет?
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 16:56
AntiherQ1488:
А ты не заметил, что в составе команды они не подсвечены. Они за Спартак 2 играют, если ты не в курсе.
Если ты не заметил, человек писал, что Федун покупает негров пачками в Африке!
А в спартаке они, или спартаке-2, или на фазенде Федуна рабами не столь важно!
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska.78
сегодня в 16:43
cska.78:
Это ты не вводи народ в заблуждение. Это кто такие?
А ты не заметил, что в составе команды они не подсвечены. Они за Спартак 2 играют, если ты не в курсе.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил cska.78
сегодня в 15:16
Что у тебя жаба клюет что не смогли бразильца купить,вот какие вы жлобы,вы хоть возьмите кого нибудь потом говорите,эх конюшня,конюшня
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 15:02
После возвращения в состав Давида Браса, который восстановился после травмы, и покупки клубом Луиса Фелипе, Вериссимо стал только четвёртым центральный защитником в команде. 14 сентября он дебютировал серии А, заменив по ходу встречи с «Ботафого» Лукаса Лиму. 16 марта 2017 года Вериссимо дебютировал в Кубке Либертадорес против клуба «Стронгест» ахахаха не покупка норм как и петкович берите ахахахах
SHMEL
SHMEL ответил Крейсер
сегодня в 14:08
Крейсер:
"Браконьерский сачок"?? Да брось. Браконьеры - это бакланы. Спартак, например, берёт из Амкара (за деньги) Селихова и Джикию и оба играют в основе. Бакланы опустошают весь Ростов ("свободных агентов") Нобоа, Полоза, Новосельцева, Мевлю, Ерохина и все сидят на лавке (кроме Мевли).
Бакланы злостные браконьеры...😉
cska.78
cska.78 ответил Крейсер
сегодня в 14:04
Крейсер:
Когда в составе ЦСКА играли Думбия и Муса, конеболельщиков не тревожил вопрос наличия в составе африканцев. Когда у Гинера бабло закончилось и пришлось выпускать своих - конюшню тут же взволновал "африканский вопрос". Хотя, в принципе всё ясно. Любая причина сгодится для выливания грязи.
Раньше хряки любили африканскую тему, теперь что-то нет :)
Крейсер
Крейсер ответил cska.78
сегодня в 14:03
cska.78:
Это ты не вводи народ в заблуждение. Это кто такие?
Когда в составе ЦСКА играли Думбия и Муса, конеболельщиков не тревожил вопрос наличия в составе африканцев.
Когда у Гинера бабло закончилось и пришлось выпускать своих - конюшню тут же взволновал "африканский вопрос".
Хотя, в принципе всё ясно. Любая причина сгодится для выливания грязи.
cska.78
cska.78 ответил AntiherQ1488
сегодня в 13:54
AntiherQ1488:
Не вводи народ в заблуждение. У вас 1 из Африки - Оланаре, у нас 1 из Африки - Зе Луиш. По африканцам у Спартака и цска - полный паритет.
Это ты не вводи народ в заблуждение. Это кто такие?

kastites
kastites ответил time out
сегодня в 13:40
time out:
Усиление для ФНЛ в Зенит набрали. Правда Кокорин, что-то съел, один упирается, не дает туда свалиться, но это у него скоро пройдет. Вот тогда себя и проявят в пердиве аргентинские "лыцари футбола".
Да ,не пыли ты,коль попал в дешёвое
Крейсер
Крейсер ответил SHMEL
сегодня в 13:39
SHMEL:
Посмотрим,что это за рыба,как плавает,ка нырят...ну если конечно попадет в браконьерский сачок спартака...
"Браконьерский сачок"??
Да брось.
Браконьеры - это бакланы.
Спартак, например, берёт из Амкара (за деньги) Селихова и Джикию и оба играют в основе.
Бакланы опустошают весь Ростов ("свободных агентов") Нобоа, Полоза, Новосельцева, Мевлю, Ерохина и все сидят на лавке (кроме Мевли).
DVOK68
DVOK68
сегодня в 13:19
Пока на официальном сайте клуба нет информации по трансферу этого игрока.Когда будет-обсудим.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил KINGSof10
сегодня в 12:58
Он центр. А Джикия может сыграть и слева.
игорь алексеев
игорь алексеев
сегодня в 12:47
Давно пора в обороне дыры латать. Самая результативная команда чемпионата с проходным двором в обороне, не дело это..
DEIVID
DEIVID
сегодня в 12:35
Хорошо если правда.
KINGSof10
KINGSof10
сегодня в 12:25
если он правый защитник, то будет закрыта дыра с Ещенко, это уже полдела, надо ещё левого искать в конкуренцию Комбарычу, конкуренция как минимум усилит его игру, если что - на лавку тут же сядет и всё
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Супервайзер
сегодня в 12:02
В ЗЕНИТЕ идёт умертвление российских нападающих (которых и так почти нет). Конечно если Смолов придёт Кокошку на Лавку посадит. И получается Бухарла, ДЗЮБА, Полоз, КОКОРИНУ. Кого следующего Уморят? СМОЛОВА? И РОССИЯ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ НАПАДАЮЩИХ К ЧМ.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:01
Посмотрим,что это за рыба,как плавает,ка нырят...ну если конечно попадет в браконьерский сачок спартака...
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:00
Посмотрим что этот защитник из себя представляет, хотя по всем статистическим нормам бразильские защитники не ахти какие и сильные в классе, думаю, что можно было и получше вариант найти с защитником.
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