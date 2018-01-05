«Спартак» в ближайшие дни усилится бразильским защитником

«Спартак» стал ближе к приобретению защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, утверждают в Бразилии.

«Красно-белые» рассчитывают оформить трансфер 23-летнего футболиста до конца недели.

Отметим, что к игроку в 2017 году проявлял интерес целый ряд клубов, среди которых называются «Сент-Этьен», «Нант» и «Штутгарт», но «Сантосу» удалось отбиться от предложений и продлить контракт с футболистом до 2022 года.

Однако позже бразильский клуб столкнулся с финансовыми проблемами (по слухам, «Сантосу» пришлось взять кредит в банке, чтобы выплатить игрокам и персоналу новогоднюю премию), поэтому предложение «Спартака» размером в 8 млн евро за Вериссимо полностью устраивает боссов «рыб», которые получат 80% от данной суммы.