«Арсенал» определился с заменой Санчесу

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг станет главной трансферной целью «Арсенала», если «канониры» потеряют нападающего Алексиса Санчеса в этом месяце.

Напомним, что действующий контракт чилийца с лондонским клубом истекает грядущим летом, и стороны пока так и не договорились о его продлении. Если «Арсенал» решит продать Санчеса в январе (интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и ПСЖ), чтобы не потерять его через полгода бесплатно, то клуб приложит все усилия, чтобы подписать на его место габонца из Дортмунда, наколотившего 21 мяч в 24 поединках за «шмелей» в текущем сезоне.