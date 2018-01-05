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«Арсенал» определился с заменой Санчесу

сегодня, 09:35

Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг станет главной трансферной целью «Арсенала», если «канониры» потеряют нападающего Алексиса Санчеса в этом месяце.

Напомним, что действующий контракт чилийца с лондонским клубом истекает грядущим летом, и стороны пока так и не договорились о его продлении. Если «Арсенал» решит продать Санчеса в январе (интерес к игроку проявляют «Манчестер Сити» и ПСЖ), чтобы не потерять его через полгода бесплатно, то клуб приложит все усилия, чтобы подписать на его место габонца из Дортмунда, наколотившего 21 мяч в 24 поединках за «шмелей» в текущем сезоне.

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Все комментарии
Emilan__
Emilan__
сегодня в 18:05
А толку то, хоть Месси с Роналду бери не поможет, если у тебя защита как Черная дыра
Фата лист
Фата лист ответил starche
сегодня в 17:38
Не шутил
Шмавон
Шмавон
сегодня в 15:34
это не просто замена будет это качественное усиление Не верю конечно в этот переход но если состоится это будет нечто
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 14:34
Врят ли Обамеянг этого хочет , арсенал без ЛЧ еще долго будет ! )))
starche
starche ответил Фата лист
сегодня в 12:46
Плохая шутка
starche
starche
сегодня в 12:44
Не самый худший вариант.
VadCaz
VadCaz
сегодня в 12:41
Дракслера надо брать
Miha
Miha
сегодня в 12:30
Ну совсем по позиции... Я бы еще понял Ройса или Ярмоленко вместо Санчеса. Обамеянг скорее в конкуренцию Ляказетту, который пока не мощнее Жиру выглядит. А кто слева то у Арсенала играть будет в атаке? Фланговых нападающих и так особо нет...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:04
Еще одним черным нытиком в АПЛ станет больше.
denmig
denmig
сегодня в 11:47
арсеналу все равно ничего не светит! хоть даже и ронни там будет!
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 11:42
Крутоват для Арсенала! Учитывая что им активно интересовался Реал
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:35
Главное чтоб замена сработала
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:26
Обамеянга в Арсенал....
Кейна в Реал...
Неймара туда же...
Смолова в Зенит...
Дзюбу в ....
Санчеса в ПСЖ....
Коутиньо в Барселону
Сандро в Челси
Гризманна в МЮ
Короче ждём переходов......))

Жаль Левандовски засел в Германии...и сидит как семикласник в первом "а".....довольный и счастливый...)))
benderivan
benderivan
сегодня в 10:23
Какая-то замена не по позиции. Но приобретение было бы серьезное.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 10:19
Венгер Смолова купи, не разлчаруешься!
Vizor
Vizor
сегодня в 10:02
Я .. без баяна... Столько вингеров хороших, а мы на замену уходящему вингеру (не Венгеру, не дождёмся..)) будем брать ЦФ. Или Арсений Ляказетта на фланг спихнёт - но из этого вряд ли что-то хорошее выйдет. А в покупку Обамы можно поверить - его топ-клубы не берут, а уйти куда-нибудь надо, хотя бы на высокую з/п. К тому же Мислинтат может поспособствовать
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