Хави: «Тер Штеген находится примерно на одном уровне с Нойером»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави высокого мнения о талантах голкипера «сине-гранатовых» Марка-Андре Тер Штегена. Хавбек ставит его на одну ступень с вратарем «Баварии» Мануэлем Нойером.

«Тер Штеген сейчас - один из лучших голкиперов в мире. Он играет на топ-уровне, это хороший парень, к тому же он настоящий профессионал.

Когда я впервые увидел его в „Барселоне“, то был удивлен его навыками. Это очень, очень хороший голкипер. Он находится примерно на одном уровне с Мануэлем Нойером».

Нахваливает Тер Штегена и главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде.