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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7.2 4.6 1.42
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.35 4.5 10
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.6 3.9 5.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.33 5 9.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 6.1 4.2 1.5
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.3 4.9 1.32
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ИзерИзер -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Интер» упустил победу над «Фиорентиной»

сегодня, 00:44
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Флоренция, стадион «Артемио Франки»

«Фиорентина» - «Интер» 1:1 (0:0)
Голы: Симеоне 90+2Икарди 55.

«Фиорентина»: Спортиелло, Лорини, Бираги, Пеццелья, Астори, Бадель, Бенасси (Бабакар 69), Верету (Жил 86), Кьеза, Симеоне, Теро (Эйссерик 62).
Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Интер»: Ханданович, Канселу (Кандрева 82), Сантон, Шкриньяр, Раноккия (Нагамото 75), Весино, Мариу (Энрике 65), Гальярдини, Валеро, Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

Предупреждения: Валеро 11, Раноккия 28, Верету 55, Астори 87, Икарди 90.

Судья: Паоло Валери.

Напомним, что в предыдущем туре «Интер» поделил очки с «Лацио».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:59
Как символично......

Сын Диего Симеоне - Джованни...забивает на последних секундах клубу за который выступал его отец.....
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:40
Пиоли не захотел отдавать победу своей бывшей команде и в итоге сын бывшего же игрока Интера отнял у нерадзурри викторию) С характером у фиалок все в порядке! Обновленная Фиорентина по - прежнему весьма конкурентоспособна.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 06:36
Обидно пропустить на последней минуте. Но будем надеется что Интер преодолеет спад а у Юве он еще впереди!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 04:54
В срочном порядке нужны ЦЗ и АПЗ если эти два трансфера не будут осуществлены в ближайшие время то есть реальная опасность оказаться вне первой четверки по итогам сезона(((
Искитимка
Искитимка ответил AdamsonM
сегодня в 04:29
Я неуч? Да я профессор Кембриджского универсмтета,доктор наук,академик многих академий наук и Т.д. и т.п.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 03:21
    AdamsonM
    AdamsonM ответил Искитимка
    сегодня в 03:11
    Искитимка:
    Радость Князя будет недолгой- Ювентус будет деклассирован жеско
      AdamsonM
      AdamsonM ответил Zen-Aku
      сегодня в 03:10
      Zen-Aku:
      князьку Если я скажу все что думаю о вас всех меня отправят в бан на вечно( К сожалению.(
        Искитимка
        Искитимка
        сегодня в 03:03
        Радость Князя будет недолгой- Ювентус будет деклассирован жеско
        Zen-Aku
        Zen-Aku
        сегодня в 02:05
        князьку
        Если я скажу все что думаю о вас всех меня отправят в бан на вечно( К сожалению.(
        Непотопляемый Князь
        Непотопляемый Князь ответил Zen-Aku
        сегодня в 02:00
        Zen-Aku:
        гоббо**** судя по комментам новый год еще празднуют не по трезвели еще?)))) Клоуны *б*****!
        Аха-ха), это у тебя вместо букоФФ коньячные звёздочки.
        Zen-Aku
        Zen-Aku
        сегодня в 01:59
          Zen-Aku
          Zen-Aku ответил Klose_Miro
          сегодня в 01:57
          Klose_Miro:
          Рустика - жалко. Зен-Аку, - нет. Получай Интериста Фиолетовый привет
          Мне тебя тоже не сколько не жаль.
          Хозяин Барселоны
          Хозяин Барселоны
          сегодня в 01:51
          Жаль, поставил все деньги на интер, хотел с выигрыша Каутинию купить, но не зашло(((
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь
          сегодня в 01:45
          Отлично обсудили. 80% комментариев под спойлером. Аха-ха)
          Надо от спойлеров уходить, ведь читать то невозможно и отвечать не удобно))
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь ответил Zen-Aku
          сегодня в 01:44
          Zen-Aku:
          Да! Новый 2018 год начался мягко говоря не очень((((
          Ну да, если бы Фиорентина разгромила вас 10:0, было бы получше. Аха-ха)
          Zen-Aku
          Zen-Aku
          сегодня в 01:38
          Да! Новый 2018 год начался мягко говоря не очень((((
          Непотопляемый Князь
          Непотопляемый Князь ответил Sadjon
          сегодня в 01:37
            Квадратный Мяч
            Квадратный Мяч
            сегодня в 01:28
            Ничья для Интера неплохой исход после шести то неудачных игр подряд. Честно говоря, думал фиалки раскатают. Интеру безусловно усиление треба, причём во всех линиях. Борха Валеро откровенно бесит уже. В 20 играх один гол и ни одной результативной передачи это для атакующего полузащитника провал, но лысый лысому продолжает доверять ни смотря ни на что.
            Непотопляемый Князь
            Непотопляемый Князь
            сегодня в 01:26
              Непотопляемый Князь
              Непотопляемый Князь ответил Klose_Miro
              сегодня в 01:19
              Klose_Miro:
              Рустика - жалко. Зен-Аку, - нет. Получай Интериста Фиолетовый привет
                Nickolai S
                Nickolai S ответил Герцог Гогa
                сегодня в 01:12
                  Герцог Гогa
                  Герцог Гогa
                  сегодня в 01:09
                    Nickolai S
                    Nickolai S ответил pinturicchio86
                    сегодня в 01:06
                    pinturicchio86:
                    ладно, открой нам всем секрет, кто же у Юве тот самый вымышленный тобой конкурент в сериале)))
                    Да ну брось, бодаться с вашим полосатым табуном на этом сайте? Я лишь повторю, что говорил в начале сезона: Наполи в этом году возьмет скудетто, к бабке не ходи )
                    картон вернулся
                    картон вернулся
                    сегодня в 01:05
                      BESTjuventus10
                      BESTjuventus10
                      сегодня в 01:04
                        pinturicchio86
                        pinturicchio86 ответил Nickolai S
                        сегодня в 01:03
                        Nickolai S:
                        Тебе нехило припекает от одного только лишь наличия конкурента - это факт. От слова "Наполи" припекает - тоже факт. Теперь понятно почему в Минске так тепло. )
                        ладно, открой нам всем секрет, кто же у Юве тот самый вымышленный тобой конкурент в сериале)))
                        dzvinka
                        dzvinka
                        сегодня в 01:02
                        ожидал победы фиалок, что за дела?!
                        Кларк Маврелий
                        Кларк Маврелий
                        сегодня в 01:01
                          Nickolai S
                          Nickolai S ответил juvenale
                          сегодня в 01:01
                          juvenale:
                          тепло это да))))но наполи и конкурент))))ты точно что-то не то говоришь
                          хехе, не забудь про картоху, думаю, по итогам сезона она от тебя будет сразу жареная )
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