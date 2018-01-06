«Интер» упустил победу над «Фиорентиной»

«Интер» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Флоренция, стадион «Артемио Франки»
«Фиорентина» - «Интер» 1:1 (0:0)
Голы: Симеоне 90+2 - Икарди 55.
«Фиорентина»: Спортиелло, Лорини, Бираги, Пеццелья, Астори, Бадель, Бенасси (Бабакар 69), Верету (Жил 86), Кьеза, Симеоне, Теро (Эйссерик 62).
Главный тренер: Стефано Пиоли.
«Интер»: Ханданович, Канселу (Кандрева 82), Сантон, Шкриньяр, Раноккия (Нагамото 75), Весино, Мариу (Энрике 65), Гальярдини, Валеро, Перишич, Икарди.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.
Предупреждения: Валеро 11, Раноккия 28, Верету 55, Астори 87, Икарди 90.
Судья: Паоло Валери.
Напомним, что в предыдущем туре «Интер» поделил очки с «Лацио».
Хороший результат для Ювентини, Лациале и Романистов.
Всех с Рождеством, друзья!
https://www.youtube.com/watch?v=eozeM0IWePQ
Хороший результат для Ювентини, Лациале и Романистов.
Всех с Рождеством, друзья!