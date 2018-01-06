РФС предоставит Следственному комитету РФ допинг-пробы, которые интересуют ФИФА

Пресс-служба РФС сообщает, что организация предоставит информацию об интересующих ФИФА допинг-пробах Следственному комитету РФ.

«Специальная комиссия РФС во главе с временно исполняющим обязанности президента организации Александром Алаевым отправила в клубы Российской футбольной премьер-лиги запросы о допинг-пробах, интересующих ФИФА. Полученная информация проанализирована и в ближайшее время будет предоставлена СК и ФИФА, которая ведет собственное расследование. Представители медицинских штабов ряда клубов РФПЛ будут приглашены для более подробных разъяснений предоставленной информации членам комиссии.

В то же время Российский футбольный союз уже отправил письмо руководству ФИФА, в котором выразил готовность максимально полно и объективно расследовать все возможные случаи нарушений антидопинговых правил в рамках российского законодательства. В связи с этим было предложено провести совместное заседание комиссии РФС и медицинского комитета ФИФА с привлечением всех заинтересованных сторон».



Напомним, что информатор ВАДА Григорий Родченков обвинил ведущих российских футболистов в употреблении допинга.

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