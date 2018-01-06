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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
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18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
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Диего Коста помог «Атлетико» победить, но заработал удаление

сегодня, 16:50
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

В поединке 18-го тура Ла Лиги «Атлетико» расправился с «Хетафе». Вернувшийся в мадридский коллектив Диего Коста впервые вышел в стартовом составе и забил гол уже во втором матче кряду. Впрочем, испанец отличился и со знаком минус, получив две желтые карточки.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Хетафе» – 2:0 (1:0)
Голы: Корреа 18, Коста 68

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Эрнандес, Врсалько, Габи, Коке (Торрес 88), Феррейра Карраско (Партей 60), Корреа (Хименес 84), Гризманн, Коста.
Главный тренер: Диего Симеоне.

«Хетафе»: Мартинес, Кала, Джене, Антунеш, Суарес, Мора (Сибасаки 64), Арамбарри, Дьеду, Портильо (Альваро 64), Родригес (Пачеко 74), Молина.
Главный тренер: Хосе Бордалас.

Предупреждения: Врсалько 14, Эрнандес 24, Портильо 29, Габи 30, Гризманн 44, Кала 45, Савич 45, Коста 62, Джене 74.

Удаление: Коста 68 (вторая желтая).

Судья: Хосе Мануэра.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:26
после англии прийдется заново привыкать к этому балету)))
FERIS
FERIS ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 19:12
BARCELONA-BEST:
Коста настоящий забивной форвард. Это вам не деревянное трио Реала ББС))
Да пожалуй лучше всяких барселонских симулянтов в виде суаресов и гномов....
На цирк которых ведутся судьи.
FERIS
FERIS
сегодня в 19:11
Коста в своём репертуаре)))
Roman73
Roman73
сегодня в 18:54
Слишком формально судья поступил.
Всё таки Коста только вернулся и для него также важно почувствовать поддержку болельщиков.
Gigante Buono
Gigante Buono ответил VIPded
сегодня в 18:50
VIPded:
Ну локоть, конечно, горчичника заслуживает... Но давать вторую желтую за празднование гола?????????????????
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:36
И все вроде хорошо кончилось для матрасников! Но...небольшой осадок все же остался. Старый, добрый Диего Коста вернулся) Мы по нему скучали! С заслуженной победой, парни Симеоне.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 18:10
Макаронник из Челси еще локоточки покусает !
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 18:09
Красава Диего!) В своем стиле!)
VIPded
VIPded
сегодня в 18:01
Ну локоть, конечно, горчичника заслуживает... Но давать вторую желтую за празднование гола?????????????????
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 17:27
Лучший клуб Мадрида опять побеждает))
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 17:26
Коста настоящий забивной форвард.
Это вам не деревянное трио Реала ББС))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:19
Вернулся в родные пенаты
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:19
Коста сильно старается, потому и случился перебор.
просто сашка
просто сашка ответил Lionel Messi-10
сегодня в 17:15
Lionel Messi-10:
Что не говори , а именно как игрок Коста красавчик , не то что всякая лесополоса мадридская , которое сейчас отбывает номер в Челси. Кстати , а за что получил жк?
за то что не проставился кумысом
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил Lionel Messi-10
сегодня в 17:15
Lionel Messi-10:
Что не говори , а именно как игрок Коста красавчик , не то что всякая лесополоса мадридская , которое сейчас отбывает номер в Челси. Кстати , а за что получил жк?
Гол побежал праздновать к фанатам вот и схлопотал вторую желтую которая превратилась в красную!
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 17:12
Что не говори , а именно как игрок Коста красавчик , не то что всякая лесополоса мадридская , которое сейчас отбывает номер в Челси.

Кстати , а за что получил жк?
NGY
NGY
сегодня в 17:08
Узнаем старину Диегу Коста...!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:05
Коста слишком соскучился по игре.
marvel777
marvel777
сегодня в 17:05
в этом весь Коста)
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил da da da
сегодня в 17:03
da da da:
судья топит главклуб столицы,для чего?
Видать команда с верху поступила!
da da da
da da da
сегодня в 17:02
судья топит главклуб столицы,для чего?
drug01
drug01
сегодня в 17:01
Вот как надо играть!
3ton
3ton
сегодня в 16:56
Судья клоуна вкл.
Коста 2 матча 2 гола 2 ЖК 1 КК🤣
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:54
Судья конечно чудило!
YRunner
YRunner
сегодня в 16:53
Во все тяжкие подался Коста
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:52
Браво!
Vamos Atletico!
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