Диего Коста помог «Атлетико» победить, но заработал удаление

В поединке 18-го тура Ла Лиги «Атлетико» расправился с «Хетафе». Вернувшийся в мадридский коллектив Диего Коста впервые вышел в стартовом составе и забил гол уже во втором матче кряду. Впрочем, испанец отличился и со знаком минус, получив две желтые карточки.

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» – «Хетафе» – 2:0 (1:0)

Голы: Корреа 18, Коста 68

«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Эрнандес, Врсалько, Габи, Коке (Торрес 88), Феррейра Карраско (Партей 60), Корреа (Хименес 84), Гризманн, Коста.

Главный тренер: Диего Симеоне.

«Хетафе»: Мартинес, Кала, Джене, Антунеш, Суарес, Мора (Сибасаки 64), Арамбарри, Дьеду, Портильо (Альваро 64), Родригес (Пачеко 74), Молина.

Главный тренер: Хосе Бордалас.

Предупреждения: Врсалько 14, Эрнандес 24, Портильо 29, Габи 30, Гризманн 44, Кала 45, Савич 45, Коста 62, Джене 74.

Удаление: Коста 68 (вторая желтая).

Судья: Хосе Мануэра.