Диего Коста помог «Атлетико» победить, но заработал удаление

В поединке 18-го тура Ла Лиги «Атлетико» расправился с «Хетафе». Вернувшийся в мадридский коллектив Диего Коста впервые вышел в стартовом составе и забил гол уже во втором матче кряду. Впрочем, испанец отличился и со знаком минус, получив две желтые карточки.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Хетафе» – 2:0 (1:0)
Голы: Корреа 18, Коста 68
«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Эрнандес, Врсалько, Габи, Коке (Торрес 88), Феррейра Карраско (Партей 60), Корреа (Хименес 84), Гризманн, Коста.
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Хетафе»: Мартинес, Кала, Джене, Антунеш, Суарес, Мора (Сибасаки 64), Арамбарри, Дьеду, Портильо (Альваро 64), Родригес (Пачеко 74), Молина.
Главный тренер: Хосе Бордалас.
Предупреждения: Врсалько 14, Эрнандес 24, Портильо 29, Габи 30, Гризманн 44, Кала 45, Савич 45, Коста 62, Джене 74.
Удаление: Коста 68 (вторая желтая).
Судья: Хосе Мануэра.
На цирк которых ведутся судьи.
На цирк которых ведутся судьи.
Всё таки Коста только вернулся и для него также важно почувствовать поддержку болельщиков.
Всё таки Коста только вернулся и для него также важно почувствовать поддержку болельщиков.
Это вам не деревянное трио Реала ББС))
Это вам не деревянное трио Реала ББС))
Кстати , а за что получил жк?
Кстати , а за что получил жк?
Коста 2 матча 2 гола 2 ЖК 1 КК🤣
Коста 2 матча 2 гола 2 ЖК 1 КК🤣
Vamos Atletico!
Vamos Atletico!