Райя признался, что мог перейти в «Баварию» вместо «Арсенала»

сегодня, 14:50

Вратарь «Арсенала» признался, что перед переходом в лондонский клуб был близок к трансферу в «Баварию».

«Я был очень близок к тому, чтобы перейти в другой клуб до перехода в „Арсенал“... и, к счастью, этого не случилось, потому что „Арсенал“ сделал предложение, — рассказал Райя в интервью Sky Sports. — Этим клубом была „Бавария“».

Испанец подчеркнул, что счастлив, что трансфер в Мюнхен сорвался, поскольку это позволило ему оказаться в составе «канониров», где он стал основным голкипером. Райя выступает за «канониров» с 2023 года.