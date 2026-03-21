Райя признался, что мог перейти в «Баварию» вместо «Арсенала»

сегодня, 14:50

Вратарь «Арсенала» Давид Райя признался, что перед переходом в лондонский клуб был близок к трансферу в «Баварию».

«Я был очень близок к тому, чтобы перейти в другой клуб до перехода в „Арсенал“... и, к счастью, этого не случилось, потому что „Арсенал“ сделал предложение, — рассказал Райя в интервью Sky Sports. — Этим клубом была „Бавария“».

Испанец подчеркнул, что счастлив, что трансфер в Мюнхен сорвался, поскольку это позволило ему оказаться в составе «канониров», где он стал основным голкипером. Райя выступает за «канониров» с 2023 года.

Все новости
Кронке прибыл в Лондон для решающих переговоров по трансферам «Арсенала»
Сегодня, 13:04
«Реал» и «Барселона» зарубились за трансфер года. Холанд готов уехать из Англии
Сегодня, 11:24Roman Novikov в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
СлухиМЮ и «Астон Вилла» проявляют интерес к полузащитнику «Эвертона»
Вчера, 23:39
СлухиХоланд уведомил руководство «Манчестер Сити» о желании сменить клуб
Вчера, 23:15
Слухи«Реал» рассматривает трансфер Майкла Олисе за 165 млн евро
Вчера, 22:57
«Ливерпуль» и МЮ хотят подписать защитника «Фулхэма»
Вчера, 22:13
