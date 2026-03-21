Кронке прибыл в Лондон для решающих переговоров по трансферам «Арсенала»

сегодня, 13:04

Вице-президент «Арсенала» Джош Кронке на этой неделе прилетел из США в Лондон специально для обсуждения планов клуба на летнее трансферное окно. По данным The Sun, он посетит финал Кубка лиги против «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в воскресенье, а затем проведёт встречи с главным тренером Микелем Артетой и спортивным директором Андреа Бертой во время мартовской паузы на матчи сборных.

В числе приоритетных целей «канониров» — защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто, его одноклубники Сандро Тонали и Энтони Гордон, нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, центральный защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Лукеба и форвард «Интера» Франческо Пио Эспозито.

Однако для соблюдения правил финансовой устойчивости (PSR) клубу, вероятно, придётся продать нескольких игроков. В списке потенциальных уходов — Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус, Бен Уайт, Леандро Троссард и даже капитан Мартин Эдегор, чья продажа могла бы принести значительные средства.

По оценкам экспертов, трансферный бюджет «Арсенала» на лето 2026 года составит £120–150 млн, но эта сумма напрямую зависит от продаж и доходов от Лиги чемпионов.

Перевод с tribalfootball.com Фото: REUTERS
sv_1969
sv_1969 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 15:33
Дык и я про тоже!
пират Елизаветы
сегодня в 14:52
даже просто посидеть на скамейке, это большое дело, если Арсенал станет чемпионом Англии))))
lazzioll
lazzioll ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:18, ред.
так я не против красивых коэф и высоких, иногда хочется рискнуть. но с одного рабочего акка. я и сам любил иногда поставить на счет 3-2 в пользу Лацио, а бывало и на матч с кэфом 20 за победу какого-то ноунейма против английского клуба)) но я был один, в смысле с одним аккаунтом на котором я насобирал эти две тысячи и выиграл один раз из 1000. потому что остальные разы я просру полюбому вслед за этими ноунеймными командами). и ничего не выиграю в этом месяце. а когда у тебя ботоферма на 200 акков то ты в принципе выиграешь, когда-нибудь, каким нибудь одним но выиграешь раз из 10. а не раз из 1000.
STVA 1
сегодня в 14:01
Планы наполеоновские! Посмотрим что на деле получится!
sv_1969
сегодня в 13:59
Я уже уходил отсюда года на два из-за этого! Но потом вернулся! Вот щас опять подумываю! Дело все в том что если ограничить кэфы то люди которые много пишут на сайте окажутся в более привелигированном положении , но тогда условному "славнову" не интересно будет тут! Но минус в том что множество людей которые любят сайт но не имеют возможности писать каждые два часа за 50 коп тоже охладеют! Тут было предложение от народа ввести опцию вроде как минимум 10 коментов и поучить за них условные балы , но продолжение это не получило! Конечно коменты должны быть со смыслом! Вообщем много копий поломано из-за этих клонов!
Решать админам!
sv_1969
сегодня в 13:50
Приветствую Вас! Я не участвую в группе БП так как там стали играть тремя клонами! Мне это стало не интересно!
DXTK
сегодня в 13:12
у Ньюкасла Бабки а их пытаются растащить словно это какой то Саутгемптон или Брайтон....... шейхи никак не хотят сделать из этого клуба конкруентноспособного фаворита и самим у Арсенала переманивть игроков как когда то давно делал Ман Сити.........
Гость
