Кронке прибыл в Лондон для решающих переговоров по трансферам «Арсенала»

1774087473

сегодня, 13:04

Вице-президент «Арсенала» Джош Кронке на этой неделе прилетел из США в Лондон специально для обсуждения планов клуба на летнее трансферное окно. По данным The Sun, он посетит финал Кубка лиги против «Манчестер Сити» на «Уэмбли» в воскресенье, а затем проведёт встречи с главным тренером Микелем Артетой и спортивным директором Андреа Бертой во время мартовской паузы на матчи сборных.

В числе приоритетных целей «канониров» — защитник «Ньюкасла» Тино Ливраменто, его одноклубники Сандро Тонали и Энтони Гордон, нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес, центральный защитник «РБ Лейпциг» Кастелло Лукеба и форвард «Интера» Франческо Пио Эспозито.

Однако для соблюдения правил финансовой устойчивости (PSR) клубу, вероятно, придётся продать нескольких игроков. В списке потенциальных уходов — Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус, Бен Уайт, Леандро Троссард и даже капитан Мартин Эдегор, чья продажа могла бы принести значительные средства.

По оценкам экспертов, трансферный бюджет «Арсенала» на лето 2026 года составит £120–150 млн, но эта сумма напрямую зависит от продаж и доходов от Лиги чемпионов.