Япония выиграла женский Кубок Азии. Финал посетили почти 75 тысяч зрителей

сегодня, 14:23

Сборная Японии выиграла Женский кубок Азии, обыграв в финале хозяек турнира — команду Австралии — со счётом 1:0. Матч прошёл в Сиднее на стадионе «Стадиум Австралия» при рекордном для турнира количестве зрителей — 74 357 человек.

Единственный гол забила Маика Хамано на 17-й минуте: получив мяч у края штрафной, она развернулась и точным ударом отправила его в дальний угол ворот.

Для сборной Японии это уже третий титул чемпиона Азии за последние четыре турнира.

Перевод с reuters.com
пират Елизаветы
сегодня в 14:43
кажется, в Австралии женский футбол любят.
более 100 лет первому матчу.
8b9hm7qmt3md
сегодня в 14:27
Неужели столько на женский футбол ходит? Почти как у нас явка на выборы.
