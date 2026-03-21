Япония выиграла женский Кубок Азии. Финал посетили почти 75 тысяч зрителей

Сборная Японии выиграла Женский кубок Азии, обыграв в финале хозяек турнира — команду Австралии — со счётом 1:0. Матч прошёл в Сиднее на стадионе «Стадиум Австралия» при рекордном для турнира количестве зрителей — 74 357 человек.

Единственный гол забила Маика Хамано на 17-й минуте: получив мяч у края штрафной, она развернулась и точным ударом отправила его в дальний угол ворот.

Для сборной Японии это уже третий титул чемпиона Азии за последние четыре турнира.