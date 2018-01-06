Агент Вериссимо: «Переговоры со „Спартаком“ продвинулись, но не завершены»

Тиагу Тавейра, представитель центрального защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо, рассказал, как идут переговоры по трансферу его клиента в «Спартак».

«Переговоры со „Спартаком“ продвинулись, но пока не завершены».

По слухам, переговоры по трансферу 22-летнего игрока вошли в завершающую стадию. Сумма сделки составит 5-6 млн евро, а с игроком будет заключен минимум четырехлетний контракт. Вериссимо должен присоединиться к «Спартаку» в ходе первого январского сбора, который «красно-белые» проведут в ОАЭ с 9-го по 22 января.