«Рома» уступила «Аталанте»

«Рома» проиграла «Аталанте» в матче 20-го тура чемпионата Италии.
Рим, стадион «Олимпико»
«Рома» - «Аталанта» 1:2 (0:2)
Голы: Джеко 56 - Корнелиус 14, Де Рон 19.
«Рома»: Алиссон, Коларов, Манолас, Фасио, Гоналон, Пеллегрини (Шик 51), Перотти, Стротман (Юндер 76), Флоренци (Перес 82), Джеко, Эль-Шаарави.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.
«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Паломино, Толой, Хатебур, Гомес (Масиелло 69), Де Рон, Иличич (Кристанте 46), Спинаццола, Фройлер, Корнелиус (Петанья 61).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
Предупреждения: Де Рон 28, Кальдара 30, Фасио 90+3.
Удаление: Де Рон 45.
Судья: Марко Гуида.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее «Милан» добился минимальной победы над «Кротоне».
Вчера 17:15
не удивлюсь если завтра аталанта наберет 3 очка)
Редакция Удалить Ответ
просто оставлю это здесь)
Вчера 17:15
не удивлюсь если завтра аталанта наберет 3 очка)
Редакция Удалить Ответ
просто оставлю это здесь)