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«Рома» уступила «Аталанте»

вчера, 21:53
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Рома» проиграла «Аталанте» в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» - «Аталанта» 1:2 (0:2)
Голы: Джеко 56 - Корнелиус 14, Де Рон 19.

«Рома»: Алиссон, Коларов, Манолас, Фасио, Гоналон, Пеллегрини (Шик 51), Перотти, Стротман (Юндер 76), Флоренци (Перес 82), Джеко, Эль-Шаарави.
Главный тренер: Эусебио Ди Франческо.

«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Паломино, Толой, Хатебур, Гомес (Масиелло 69), Де Рон, Иличич (Кристанте 46), Спинаццола, Фройлер, Корнелиус (Петанья 61).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

Предупреждения: Де Рон 28, Кальдара 30, Фасио 90+3.

Удаление: Де Рон 45.

Судья: Марко Гуида.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Ранее «Милан» добился минимальной победы над «Кротоне».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:28
Атланты разыгрались
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:19
Да, Аталанта в этом сезоне вполне реально может побороться за еврокубковую зону! Гроза многих сильных клубов Серии А на данный момент) Многие уже в матчах с бергамасками потеряли очки! Браво, парни Гасперини.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 04:54
Милан щас вон Рома, осечки делают команды , на руку только ЮВе такое ))
Билли Бонс 1
Билли Бонс 1
сегодня в 00:47
"Аталанта" не перестаёт удивлять...
УрсХох
УрсХох ответил Lazio-Kiev
вчера в 23:13
Lazio-Kiev:
Наоборот, за хвост тянут-потянут, а вытащить не могут! В Дерби пенку на Коларове придумали, с сардинками гол рукой засчитали...
я не про судей,я про соперников.
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил УрсХох
вчера в 23:11
УрсХох:
Рому по ходу отсекают от чемпионской гонки.
Наоборот, за хвост тянут-потянут, а вытащить не могут! В Дерби пенку на Коларове придумали, с сардинками гол рукой засчитали...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил УрсХох
вчера в 23:09
УрсХох:
￼ Lazio-Kiev ￼ Klose_Miro Вы,оказывается,стукачи и неадекваты???
Ага! Мы такие. По версии руста 😂😂😂
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответил Великий Князь
вчера в 23:08
Великий Князь:
Как медведь зимой в берлоге - смокчет свой шоколадный палец. Аха-ха)
Это у них давно традицией стало)

УрсХох
УрсХох
вчера в 23:07
    УрсХох
    УрсХох
    вчера в 23:05
    Рому по ходу отсекают от чемпионской гонки.
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev ответил Klose_Miro
    вчера в 22:57
    Klose_Miro:
    Куда деньги на лечение скинуть? Серьезно, проблемы у тебя. Там ни то что красная, там пенальти как такого не было)))
    Что им болезным остаётся? Только бессильно лязгать челюстями! И выискивать в чёрной комнате чёрную кошку, особенно, когда ее там нет! 🐱🦅
    77rust77
    77rust77 ответил Klose_Miro
    вчера в 22:48
    Klose_Miro:
    Куда деньги на лечение скинуть? Серьезно, проблемы у тебя. Там ни то что красная, там пенальти как такого не было)))
    Я со стукачами вроде тебя и Лацио Киев не считаю нужным общаться,вы давно не в адеквате потому что вы никто
    Klose_Miro
    Klose_Miro ответил 77rust77
    вчера в 22:46
    77rust77:
    Вот скажите у вас в жизни все так плохо зайти на ветку и злорадствовать поражению Ромы,у меня такое чувство что вы живёте ради того чтоб нагадить в инете кому то а в жизни вы никто и зовут вас никто,я например думал что ничья будет хорошим результатом,но как видите ошибся а болельщикам Лацио скажу со Спалом у вас удаление должно было быть когда пенальти вам били так что закройте рты и подумайте почему у вас игрока не удалили а знаете почему потому что вы нытики вас вечно что то не устрайвает
    Куда деньги на лечение скинуть? Серьезно, проблемы у тебя. Там ни то что красная, там пенальти как такого не было)))
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    вчера в 22:43
    Аталанту с победой!
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    вчера в 22:41
    😂😂😂У Ромки есть фаны!🍾🍾🍾
    77rust77
    77rust77
    вчера в 22:39
    Вот скажите у вас в жизни все так плохо зайти на ветку и злорадствовать поражению Ромы,у меня такое чувство что вы живёте ради того чтоб нагадить в инете кому то а в жизни вы никто и зовут вас никто,я например думал что ничья будет хорошим результатом,но как видите ошибся а болельщикам Лацио скажу со Спалом у вас удаление должно было быть когда пенальти вам били так что закройте рты и подумайте почему у вас игрока не удалили а знаете почему потому что вы нытики вас вечно что то не устрайвает
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Горбатого могила исправит
    вчера в 22:39
    Горбатого могила исправит:
    Княжеский пирожок в тебя не поместится милая )))
    может и поместится, но щёки треснут)
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Lazio-Kiev
    вчера в 22:38
    Lazio-Kiev:
    Стесняюсь спросить, а куда применяет Перотти свой волшебный дар, когда Ромка проигрывает?)
    Как медведь зимой в берлоге - смокчет свой шоколадный палец. Аха-ха)
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    вчера в 22:27
    Стесняюсь спросить, а куда применяет Перотти свой волшебный дар, когда Ромка проигрывает?)
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 22:14
    С победой, "Аталанта"!!!
    На этом и я выиграл немного.
    "Рома" пожинает плоды того, что Тотти мешал команде последние 3-4 года.
    Он и теперь мешает, находясь в структуре клуба, точнее просто ничего не делает.
    Горбатого могила исправит
    Горбатого могила исправит ответил Спагетти
    вчера в 22:11
    Спагетти:
    Молодец возьми с полки пирожок:))
    Княжеский пирожок в тебя не поместится милая )))
    Горбатого могила исправит
    Горбатого могила исправит
    вчера в 22:10
    Ахахаха теперь даже судейский беспредел не помагает ромашке ))) Слоника со вторым трофеем сезона. Через месяц зайду поздравить с треблом )))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил Lazio-Kiev
    вчера в 22:08
    Lazio-Kiev:
    Даже рукой Рома не в состоянии забить) Судья сделал все от себя зависящее- удалил бергамаска - не помогает!) Представляю, как злорадствует Раджа с банкой пива у телевизора!))
    Сидел он на стадионе с кислой миной рядом с лжеимператором.)
    spartach091
    spartach091
    вчера в 22:08
    Раджа затащил бы
    Великий Князь
    Великий Князь
    вчера в 22:07
    Шикарный результат.
    Злючие волки теперь разорвут в хлам китайскую черно-синею чуму)
    Lazio-Kiev
    Lazio-Kiev
    вчера в 22:02
    По потерянным, Лацио выходит на третье место!
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 22:02
    11 щенков слишком мало, чтобы противопоставить чтото красавцам бергамаскам))
    Великий Князь
    Великий Князь ответил SpartakАдекват
    вчера в 22:01
    SpartakАдекват:
    Привет! Да не переживай ты! Он живёт)
    Привет, Лёха!
    Великий Князь
    Великий Князь ответил mAlice
    вчера в 22:00
    mAlice:
    Смотри в профиль. Уже подогнали.
    спс)
    mAlice
    mAlice ответил Великий Князь
    вчера в 21:59
    Великий Князь:
    Миро Клозе, Алиса, Вован, где смотреть старуху будем то? Офтоп приказал долго жить)
    Смотри в профиль. Уже подогнали.
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