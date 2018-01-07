Коутиньо отказался от подписного бонуса в 15 млн евро

Полузащитник Филиппе Коутиньо отказался от 15 миллионов евро, которые предлагала ему «Барселона» в качестве подписного бонуса. Хавбек отказался от бонуса, чтобы снизить финансовое давление на «Барселону» и чтобы его трансфер в каталонский клуб побыстрее завершился.
Напомним, Коутиньо подписал с «Барселоной» контракт сроком на 5,5 года.
Кто поумнее, те из Барселоны уходят - Ибрагимович, Роналдо, Фигу...
Кто поумнее, те из Барселоны уходят - Ибрагимович, Роналдо, Фигу...
Клубу пиар,а игроку профит)
Клубу пиар,а игроку профит)
а вообще удачно продали, учитывая все обстоятельства
а вообще удачно продали, учитывая все обстоятельства
А вы, тем временем, распускаете слухи о трансфере на полтора миллиона.
Хотя, может это и не вы, а "Уфа", сейчас главная тема для лошадей - "Спартак".
А вы, тем временем, распускаете слухи о трансфере на полтора миллиона.
Хотя, может это и не вы, а "Уфа", сейчас главная тема для лошадей - "Спартак".