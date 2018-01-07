Коутиньо отказался от подписного бонуса в 15 млн евро

Полузащитник Филиппе Коутиньо отказался от 15 миллионов евро, которые предлагала ему «Барселона» в качестве подписного бонуса. Хавбек отказался от бонуса, чтобы снизить финансовое давление на «Барселону» и чтобы его трансфер в каталонский клуб побыстрее завершился.

Напомним, Коутиньо подписал с «Барселоной» контракт сроком на 5,5 года.