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Коутиньо отказался от подписного бонуса в 15 млн евро

сегодня, 00:07

Полузащитник Филиппе Коутиньо отказался от 15 миллионов евро, которые предлагала ему «Барселона» в качестве подписного бонуса.  Хавбек отказался от бонуса, чтобы снизить финансовое давление на «Барселону» и чтобы его трансфер в каталонский клуб побыстрее завершился.

Напомним, Коутиньо подписал с «Барселоной» контракт сроком на 5,5 года.

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Все комментарии
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona
сегодня в 07:50
На что только не идут футболисты, ради Великой Барселоны и своей мечте.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 07:22
Это серьезное усиление для Барсы. Возможно даже что о Неймаре забудут. Да и воссоединится старая добрая связка с Суаресом!)) Ждем чудесных голов и великих побед!
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 07:19
Супер! Паулиньо отдал 8 своих, Коутиньо отказался от вдвое большей суммы - вот что значит мечта играть в Барселоне! Респект
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 07:14
Он сделал все, чтобы Барселона не разорилась на его трансфере, ну и чтобы хватило денег для несравненного Лео Месси!)
Холден Колфилд
Холден Колфилд
сегодня в 04:41
5,5 года
Глор ПСЖ
Глор ПСЖ ответил dzvinka
сегодня в 03:16
dzvinka:
эпический д****))) они бы тебе его всеравно заплатили, ты им нужен больше чем они тебе, баран))) парень только переходит к ним, а его уже кинули на 15 лямов. Ну хлебни 62еца, глядиш понравится)) а вообще удачно продали, учитывая все обстоятельства
Это говорит лишь о том, что переходящие в Барселону игроки, мягко говоря, глупые. Они жизни-то не понимают. Им напели сказки о великой семье, о единении, о требле, о игре бок о бок с Месси - вот пацан и рассудка лишился.
Кто поумнее, те из Барселоны уходят - Ибрагимович, Роналдо, Фигу...
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 03:08
А кто то сам несет 200 лямов, лишь-бы свалить...
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 03:04
это видимо руководство самой Барсы и печатает такие чудливые новости
Jazz-
Jazz- ответил Морозовский
сегодня в 02:33
Морозовский:
В конверте получит свои бонусы.
Еще один кандидат для налоговой Испании?)
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 01:50
Где-то под Эйфелевой башней плачет один Неймар...
311
311
сегодня в 01:38
15 Леонелю на золотые ложки уйдут!)
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:22
В конверте получит свои бонусы.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Owl Fake
сегодня в 01:17
Owl Fake:
Ему никто не говорил про трансфер в 222 ляма? Финансовое давление? в 15 лямов? Это что за копейки для такого клуба? Считай он от годовой зарплаты отказался.
и паулиньо отдал 7.5млн Гуанчжоу Эвергранд за свой переход. вот такие вот хотят играть в первую очередь. и кстати от Ливерпуля в Барселону трансферы удачные . Маскерано Суарес
Madrid FC
Madrid FC
сегодня в 00:58
Может ему 20м предложили,чтобы он от 15м отказался)
Клубу пиар,а игроку профит)
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 00:54
Ему никто не говорил про трансфер в 222 ляма? Финансовое давление? в 15 лямов? Это что за копейки для такого клуба? Считай он от годовой зарплаты отказался.
ArtNow
ArtNow ответил dzvinka
сегодня в 00:46
dzvinka:
эпический д****))) они бы тебе его всеравно заплатили, ты им нужен больше чем они тебе, баран))) парень только переходит к ним, а его уже кинули на 15 лямов. Ну хлебни 62еца, глядиш понравится)) а вообще удачно продали, учитывая все обстоятельства
Маразм крепчал
Foxes
Foxes ответил Алексей Буренин
сегодня в 00:41
Алексей Буренин:
надеется на переход в барсу
Он уже перешел.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:41
эпический д****))) они бы тебе его всеравно заплатили, ты им нужен больше чем они тебе, баран))) парень только переходит к ним, а его уже кинули на 15 лямов. Ну хлебни 62еца, глядиш понравится))
а вообще удачно продали, учитывая все обстоятельства
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 00:39
надеется на переход в барсу
NGY
NGY
сегодня в 00:36
Когда ты не Неймар, и тем более Месси и не собираешься ими быть!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:28
Наверно немного глупо отказываться от личных денег в пользу клуба который с успехом продаёт игроков за 222 млн...))))
Saang
Saang
сегодня в 00:23
Когда ты не Неймар и не собираешься им быть
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:20
Неймар негодует...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:17
Кони, завидуйте!!!
А вы, тем временем, распускаете слухи о трансфере на полтора миллиона.
Хотя, может это и не вы, а "Уфа", сейчас главная тема для лошадей - "Спартак".
Foxes
Foxes
сегодня в 00:11
15 млн евро, так, не о чем.
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