Скинулись по четыре

Иммобиле оформил покер. Событие нерядовое и достаточно яркое, чтобы его отметить особо. «Соккер.ру» выяснил, что в Серии А покеры в 21-м веке случаются даже реже, чем Новый год.

Чемпионат Италии начинает год ярко, со вкусом. Серию А и так весь сезон присматривают как наиболее привлекательную из всех топовых лиг, хотя бы с точки зрения интриги в борьбе за титул. А тут еще и матчи случаются один другого краше. Феерии решил добавить «Лацио», который разгромил СПАЛ со счетом 5:2. Причем решающий вклад внес Чиро Иммобиле, который впервые в карьере оформил покер и разом вышел в лидеры бомбардирской гонки. Мы решили вспомнить, а как часто вообще в чемпионате Италии случаются покеры? В 21-м веке их было всего 14. Не так много, чтобы вспомнить каждый. Вдруг кто-то пустит слезу ностальгии.

11 марта 2001 года – Марко Ди Вайо («Парма»)

Матч «Парма» - «Бари» - 4:0

Старина Ди Вайо огорчил свой бывший клуб, кучно положив четыре мяча в ворота противника. Хватило чуть более часа игры. Потом Марко специально заменили под овации болельщиков. Из «Пармы» Ди Вайо стартовал в «Ювентус», потом были «Валенсия», «Монако», но эта игра запомнилась ему особенно, пусть разбитый «Бари» и был явным аутсайдером, заняв в итоге последнее место.

10 марта 2002 года – Винченцо Монтелла («Рома»)

Матч «Рома» - «Лацио» - 5:1

Старина Монтелла тоже отмечался покером в Серии А. В том сезоне «Роме» не хватило всего одного очка, чтобы стать чемпионом Италии. Обидно. Но после римского дерби фанаты «волков» ликовали как никогда. «Лацио» был просто уничтожен, а Монтелла в одночасье стал героем, забив четыре гола в ворота заклятого врага.

1 декабря 2002 года – Кристиан Вьери («Интер»)

Матч «Интер» - «Брешия» - 4:0

Легендарный Вьери в матче с «Брешией» был неудержим. Он равномерно размазал свои голы по матчу, забив дважды быстрые мячи, поставил точку на 84-й минуте. В результате «Интер», проведший яркий сезон, стал лишь вторым, уступив тому же «Ювентусу», который свой титул защитил.

16 мая 2004 года – Альберто Джилардино («Парма»)

Матч «Парма» - «Удинезе» - 4:3

Это был последний тур, который подарил драматичный поединок с Джилардино в главной роли. «Парма» пропустила первой, но еще в первом тайме Альберто оформил покер. Голевое раздолье первого тайма продолжено не было. После перерыва «Удинезе» забил лишь один мяч, больше голов зрители не увидели. «Парма» финишировала пятой.

1 мая 2005 года – Кристиано Лукарелли («Ливорно») и Альберто Джилардино («Парма»)

Матч «Парма» - «Ливорно» - 6:4

А это – уникальный матч в истории Серии А. Сразу два игрока в одной встрече оформили покеры. Джилардино понравилось забивать по четыре мяча в мае. Он повторил свое достижение прошлого года, но на этот раз с поддержкой Пизану и Симплисиу, которые тоже забили по голу. Их помощь пригодилась, поскольку за «Ливорно» четыре забил Лукарелли, хотя один из его мячей случился с пенальти.

9 декабря 2007 года – Никола Поцци («Эмполи»)

Матч «Эмполи» - «Кальяри» - 4:1

«Эмполи» по итогам этого сезона вылетел из Серии А. Но свой след в истории сезона оставил. Матч с «Кальяри» стал бенефисом Николы Поцци, который начал забивать уже на второй минуте. «Кальяри» смог отличиться голом только при счете 0:4, когда «Эмполи» перестал бороться. Красивый счет испортили только.

27 февраля 2011 года – Алексис Санчес («Удинезе»)

Матч «Палермо» - «Удинезе» - 7:0

Начало взлета и становления звезды Алексиса Санчеса. Кстати, обратите внимание, какой большой перерыв был между этим покером и предыдущим. Чилиец вместе с Ди Натале поиздевался над «Палермо» на его же поле. Покер Санчеса, хет-трик Ди Натале, причем им удалось забить два гола на одной минуте даже. Хозяева заканчивали матч в меньшинстве после двух удалений. В общем, это было яркое зрелище, а «Удинезе» по итогам сезона стал четвертым.

1 февраля 2012 года – Диего Милито («Интер»)

Матч «Интер» - «Палермо» - 4:0

Один из представителей человека-матча. Снова пострадавшим стал «Палермо», а все голы в поединке забивал Милито, который набомбил за «Интер» будь здоров. В том сезоне он записал на свой счет 24 гола, но стал только вторым бомбардиром, проиграв гонку неудержимому Златану Ибрагимовичу из «Милана».

27 января 2013 года – Мауро Икарди («Сампдория»)

Матч «Сампдория» - «Пескара» - 6:0

Икарди пробивал себе дорогу к статусу форварда, за которым охотится «Реал», в том числе и благодаря таким матчам. Из «Сампдории» аргентинца вовремя выхватил «Интер». А в этом сезоне жертвой Икарди стала «Пескара», которая по итогам заняла последнее место, пропустив за 38 туров 84 мяча. В общем, разгромы для нее были обычным делом.

12 января 2014 года – Доменико Берарди («Сассуоло»)

Матч «Сассуоло» - «Милан» - 4:3

«Милану» доставалось на орехи уже тогда. Драматичный поединок выиграл «Сассуоло» всецело благодаря Берарди, который мгновенно попал на радары всех топ-клубов. «Милан» после голов Робиньо и Балотелли вел со счетом 2:0, но в лучших своих традициях пропустил четыре мяча, так что отыграть успел только один из них усилиями Монтоливо в конце встречи.

18 декабря 2016 года – Дрис Мертенс («Наполи»)

Матч «Наполи» - «Торино» - 5:3

Прошлый сезон подарил сразу два покера. Автором одного из них стал чуть ли не ярчайший вингер итальянского и бельгийского футбола Дрис Мертенс. Еще один гол в копилку «Наполи» в том матче добавил Кирикеш. Стоит отметить, что один из голов Мертенс забил с пенальти. Но это не отменяет выдающейся игры Дриса, который стал вторым бомбардиром Серии А, проиграв Джеко лишь один гол.

5 февраля 2017 года – Марко Пароло («Лацио»)

Матч «Пескара» - «Лацио» - 2:6

Еще один покер прошлого сезона тоже был за авторством игрока «Лацио». Как и последний. Причем тогда тоже римляне лютовали на выезде. И тоже пропустили два гола. Пароло для затравки оформил дубль, потом гости позволили противнику сравнять счет, чтобы уже во втором тайме размазать его с помощью еще одного дубля Марко. Кстати, один из мячей в том поединке забил Иммобиле. Уже примерялся.

6 января 2018 года – Чиро Иммобиле («Лацио»)

Матч СПАЛ – «Лацио» - 2:5

С того времени Иммобиле стал безоговорочным лидером атак «Лацио» и исполняет роль одной из основных движущих сил в римском клубе. Хотя затравку в этой встрече дал Луис Альберто, забивший быстрый гол. Тем же ответил СПАЛ. И только после этого раззадоренный Иммобиле выдал четыре мяча, вписав себя в эту результативную историю.

Как видим, чемпионат Италии не так уж богат покерами. Как и любой другой, наверное. Это всегда сочетание большого числа факторов. Тут и везение, и форма команд, и ошибки защитников, и, конечно, мастерство форвардов. Любопытно, что очень мало голов с пенальти у авторов покеров. Если игра прет, то для разрыва защиты противника и пенальти не нужны. К набирающему яркость итальянскому футболу добавлен еще один красивый штрих.