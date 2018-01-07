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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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19:00 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
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У Кришито есть три варианта в Италии

сегодня, 08:50

Капитан «Зенита» Доменико Кришито посетил вчерашний матч Серии А «Дженоа» - «Сассуоло» (1:0).

Сообщается, что 31-летний игрок хотел бы вернуться в генуэзский клуб, однако «Дженоа» может не потянуть зарплату футболиста. В свою очередь, «Зенит» не намерен отпускать Кришито сейчас. Контракт итальянца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета.

Кришито также интересен «Наполи» и «Интеру». Неаполитанцы хотят закрыть проблемный левый фланг обороны, где их основной футболист Фаузи Гулам получил тяжелую травму. Что касается «Интера», то с Кришито хочет поработать нынешний рулевой «нерадзурри» Лучано Спаллетти, знакомый с Доменико со времен «Зенита».

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Все комментарии
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:04
Я думаю Кришете все равно за кого играть в Италии он игрок хороший
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:28
У Кришито есть три варианта в Италии:

1. Прокурор
2. Пенсия
3. Интер)
magnum3000
magnum3000
сегодня в 14:41
Никуда Миммо до лета не уйдёт. Нет смысла в его возрасте делать резкие движения.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:37
Потерялся в трех соснах
Doping87
Doping87
сегодня в 14:22
У.Кришито 3 варианта, у Промеса 2 но никто их не отпустит.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:42
Как у Иван Царевича.
ermak6448
ermak6448
сегодня в 12:41
Тоже пора ближе к дому " двигаться "
juvenale
juvenale
сегодня в 12:27
лучше уже в зените играть,чем в середняк вроде принтера переходить
Рубиновый Дракон
Рубиновый Дракон
сегодня в 11:24
У Кришито есть три варианта в Италии
1.Открыть пиццерию
2.Стать писателем и выпустить мемуары "Приключения итальянцев в Зените"
3.Просто отдыхать на деньги от Газпрома
Филипповых
Филипповых
сегодня в 11:21
А как же великий Мелан?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 11:16
Дженоа, Наполи, Интер..Они уже давно следят за Доменико, кстати. Скорее всего именно в январе он вернется в Серию А! Сомневаюсь, что ему интересен вариант с Фенербахче)
Фата лист
Фата лист
сегодня в 11:14
Зениту нужно срочно продлевать контракт
Завтра
Завтра ответил LOpp
сегодня в 11:06
LOpp:
Все ни как не сбежит.
Никак - слитно.
Klasse
Klasse
сегодня в 10:54
у крешито есть не три варианта, а два стула
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:50
Хочешь в Дженоа -соглашайся на меньшую зарплату. Не хочешь терять деньги - дорабатывай контракт в Зените...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:43
Зарплату Зенита никто потянуть не сможет.
морозз
морозз
сегодня в 10:10
Отдайте Кришито паспорт и отключите его от газовой трубы, пора на свежий воздух!
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 09:50
Куда он от кормушки денется?
fcspartak
fcspartak
сегодня в 09:37
Три варианта: в Сассуоло, в пиццерию, на макаронную фабрику
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:27
Кришито 32-й год ....не думаю что ему сейчас нужны новые вызовы в карьере и конкурентная борьба в Наполи или Интере.....
Я не знаю о чём говорили Манчини и Доменико....и причина активизации агента игрока остаётся за кадром.......но по-моему ему ещё рановато ехать заканчивать карьеру в домашний Дженоа....
LOpp
LOpp
сегодня в 09:24
Все ни как не сбежит.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 09:12
Кришито, как Смолов - никому не нужен.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 09:12
а вот Klasse никому не интересен)
Klasse
Klasse
сегодня в 09:01
> > крешито
> > интересен Наполи или Интеру

АХАХАХАЗАХААЗХВАЗАВАВВАЗХ
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:55
Беги в Наполи или в Интер
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