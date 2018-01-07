У Кришито есть три варианта в Италии:

Капитан «Зенита» Доменико Кришито посетил вчерашний матч Серии А «Дженоа» - «Сассуоло» (1:0).

Сообщается, что 31-летний игрок хотел бы вернуться в генуэзский клуб, однако «Дженоа» может не потянуть зарплату футболиста. В свою очередь, «Зенит» не намерен отпускать Кришито сейчас. Контракт итальянца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета.

Кришито также интересен «Наполи» и «Интеру». Неаполитанцы хотят закрыть проблемный левый фланг обороны, где их основной футболист Фаузи Гулам получил тяжелую травму. Что касается «Интера», то с Кришито хочет поработать нынешний рулевой «нерадзурри» Лучано Спаллетти, знакомый с Доменико со времен «Зенита».