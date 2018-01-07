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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 48’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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«Спартак» предложил 10 млн евро за защитника «Янг Бойз»

сегодня, 18:48

«Спартак» сделал предложение «Янг Бойз» по трансферу защитника Касима Нуху. Московский клуб предложил за переход 22-летнего ганского футболиста 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» нацелен на защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

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Все комментарии
Бутсы
Бутсы ответил AntiherQ1488
сегодня в 20:02
AntiherQ1488:
А на себя посмотреть?) вы 4!!! года позорились, вылетая совсем. Мы - с 1го раза в ЛЕ. Кто еще кого позорит.
Мне очень интересно, что писали бы кони не пройди они Бенфику. А ведь всё решил один левый пенальти с мертвой Бенфикой. Один. Левый. Пенальти. Без него кони бы прозябали пятый год на 4 месте.
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23 ответил Ваня лучший
сегодня в 20:02
Я и не переживаю))) но из всех названных тобой на приличном уровне играют только крайние Щенников и Фернандес. Давай уж откровенно, центр обороны у ЦСКА - дно ещё то! И зачем ты Васина в свой список включил вообще не понятно, по привозам он любому фору даст на 100 лет вперёд)))
Бутсы
Бутсы ответил turist82
сегодня в 20:01
turist82:
Ну Васин то да. Знатный защитник )) Зобнин соврать не даст )))
Васин - это ТОП. Топище!
Бутсы
Бутсы ответил Ваня лучший
сегодня в 19:59
Ваня лучший:
Не переживай за коней. У нас есть Чернов (21 год), Щенников(25 лет), М. Фернандес (26 лет), Васин ( 29 лет) - вполне боеспособнгая защита по сравнению с юными Ещенко ( 34 года), Бокетти ( 33 года), Камабаровым (31 год) и прочим балластом хряков.
И что? У нас есть молодые Кутепов, Тигиев, очень большие надежды подаёт Артём Тимофеев, тому же Фернандо 25 лет всего. Посмотрим ещё на Гулиева. У вас играет молодёжь не от патриотизма, как вы пишите и хотите видеть, просто нет денег у Евгения, иначе играли бы у вас очередные Вагнер/Дуду/Жо. А те, кого ты перечислил - их уровень - это вторая половина таблицы и ФНЛ.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Jum13
сегодня в 19:58
Jum13:
Пока и так хватает не проигрывать 0:7 )))
А на себя посмотреть?) вы 4!!! года позорились, вылетая совсем. Мы - с 1го раза в ЛЕ. Кто еще кого позорит.
time out
time out ответил Mяyчeло
сегодня в 19:57
Mяyчeло:
Привет. Как выходные? 9 то всем на работу, готов?) Да не паровоз он. Хотя у них примерно 50/50, есть тут один рыба-меч96, который на меня капает модерне, тоже вроде как паровоз. Но я больше думаю что бойкал конебомж, кто именно, баклан его разберёт.
Какая рыба-меч!? Это ключ бракованный, сделанный под "мухой".
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Ваня лучший
сегодня в 19:56
Ваня лучший:
Не переживай за коней. У нас есть Чернов (21 год), Щенников(25 лет), М. Фернандес (26 лет), Васин ( 29 лет) - вполне боеспособнгая защита по сравнению с юными Ещенко ( 34 года), Бокетти ( 33 года), Камабаровым (31 год) и прочим балластом хряков.
Этот "балласт" - чемпионы страны, а ваши красавцы - на 5м месте)) и верблюд в атаке)) больше 100 лет на троих, 2 бревна и игнаш, с которого песок сыпется))
turist82
turist82 ответил Ваня лучший
сегодня в 19:55
Ваня лучший:
Не переживай за коней. У нас есть Чернов (21 год), Щенников(25 лет), М. Фернандес (26 лет), Васин ( 29 лет) - вполне боеспособнгая защита по сравнению с юными Ещенко ( 34 года), Бокетти ( 33 года), Камабаровым (31 год) и прочим балластом хряков.
Ну Васин то да. Знатный защитник )) Зобнин соврать не даст )))
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 19:54
Mяyчeло:
Антихерыч ты и випку имеешь и в премодерке сидишь? Я такое в первый раз вижу, я думал заключенным випку не дают!)
Ну, как видишь)) Зато некоторые до сих пор думают, что я на них жалуюсь))
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Mr Jordan 23
сегодня в 19:53
Mr Jordan 23:
Сейчас гинеровцы расскажут нам что это за защитник)))) Им то чего за защитную линию переживать, подающие надежды Игнаш и Березуцкие сезонов 5 ещё «побегают»)))
Не переживай за коней. У нас есть Чернов (21 год), Щенников(25 лет), М. Фернандес (26 лет), Васин ( 29 лет) - вполне боеспособнгая защита по сравнению с юными Ещенко ( 34 года), Бокетти ( 33 года), Камабаровым (31 год) и прочим балластом хряков.
Jum13
Jum13 ответил kingoffam
сегодня в 19:50
kingoffam:
2jum13 Да по мне так пусть хоть эскимосы гоняют,лишь бы лошадям да бомжам по трёхе отгружали.
Или по семёре свиньям )))
Jum13
Jum13 ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:50
AntiherQ1488:
Дерзайте, коняги, чего ж вы уже 2 года никого не покупаете?))
Пока и так хватает не проигрывать 0:7 )))
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 19:50
Антихерыч ты и випку имеешь и в премодерке сидишь? Я такое в первый раз вижу, я думал заключенным випку не дают!)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 19:49
Mяyчeло:
Привет. Как выходные? 9 то всем на работу, готов?) Да не паровоз он. Хотя у них примерно 50/50, есть тут один рыба-меч96, который на меня капает модерне, тоже вроде как паровоз. Но я больше думаю что бойкал конебомж, кто именно, баклан его разберёт.
Мне завтра на работу, к сожалению)) Привет)) Да оно и понятно, 5е колесо. Локомоты, никому не интересны, еще хуже коней))
kingoffam
kingoffam
сегодня в 19:49
2jum13
Да по мне так пусть хоть эскимосы гоняют,лишь бы лошадям да бомжам по трёхе отгружали.
Jum13
Jum13 ответил Mяyчeло
сегодня в 19:48
Mяyчeло:
Отвратительная харя на аватаре бойкала.
А что не так? Не такая черная как у тебя в зеркале?
Mяyчeло
Mяyчeло ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:48
AntiherQ1488:
их негр - фарфан, открытие чемпионата, а он про наших шутит, да уж. Лицемерие во всей красе.
Привет. Как выходные? 9 то всем на работу, готов?) Да не паровоз он. Хотя у них примерно 50/50, есть тут один рыба-меч96, который на меня капает модерне, тоже вроде как паровоз. Но я больше думаю что бойкал конебомж, кто именно, баклан его разберёт.
Jum13
Jum13
сегодня в 19:46
Зачем защитник? Федуну надо протолкнуть изменение в регламенте чтобы Спартаку в еврокубках разрешили сразу 2 вратаря на ворота ставить. Хотя бы на Энфилде
erix
erix ответил cska plus
сегодня в 19:46
cska plus:
За 10 лямов можно купить всех ребят из Марибора, которые опозорили хрюшек.
или посадить пальму и выращивать спартаковцев)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:45
Обгоревший на солнце - верю! Возможно, даже быстрее Вериссимо прибудет...
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил cska plus
сегодня в 19:45
cska plus:
За 10 лямов можно купить всех ребят из Марибора, которые опозорили хрюшек.
Дерзайте, коняги, чего ж вы уже 2 года никого не покупаете?))
RDeanW
RDeanW
сегодня в 19:43
тупейшая утка, особенно на фоне того, что вся страна знает его "блистательную" игру по матчам с цска)
13 RUS
13 RUS
сегодня в 19:43
Ребят,добрый вечер,киньте сайт с рабочей фифа 17,если есть такая,которая с таблеткой и идет без косяков!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:42
За 10 лямов можно купить всех ребят из Марибора, которые опозорили хрюшек.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил Mяyчeло
сегодня в 19:42
Mяyчeло:
Отвратительная харя на аватаре бойкала.
их негр - фарфан, открытие чемпионата, а он про наших шутит, да уж. Лицемерие во всей красе.
Jum13
Jum13 ответил kingoffam
сегодня в 19:41
kingoffam:
Ну рожа у тебя на аве не сильно лучше.
    Mяyчeло
    Mяyчeло ответил kingoffam
    сегодня в 19:38
    kingoffam:
    Ну рожа у тебя на аве не сильно лучше.
    Отвратительная харя на аватаре бойкала.
    drug01
    drug01
    сегодня в 19:34
    Хорошее предложение, но если узнает что было 7:0 .......... ???????
    kingoffam
    kingoffam ответил Байкал-38
    сегодня в 19:34
    Байкал-38:
    Истинный спартаковец, к бабке не ходи!
    Ну рожа у тебя на аве не сильно лучше.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил SHMEL
    сегодня в 19:27
    SHMEL:
    Африканский спарток опять решил пополниться загорелым парнем.
    да что вы такое говорите)) смешно))
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