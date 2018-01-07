«Тоттенхэм» вышел в 4-й раунд Кубка Англии

«Тоттенхэм» одержал победу над «Уимблдоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии.
Лондон, стадион «Уэмбли»
«Тоттенхэм» - «Уимблдон» 3:0 (0:0)
Голы: Кейн 63, Кейн 65, Вертонген 71.
«Тоттенхэм»: Ворм, Вертонген, Триппьер, Уокер-Питерс, Фойт, Ваньяма, Дембеле, Ламела, Сиссоко (Алли 65), Кейн (Н'Куду 79), Льоренте (Сон Хонг-Мин 59).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
«Уимблдон»: Джордж, Меадес, Ошиладжа, Франком, Фуллер, Чарльз, Абду (МакДональд 70), Соарес (Хартиган 79), Троттер, Бэршам (Форрестер 69), Тейлор.
Главный тренер: Нил Ардли.
Предупреждение: Ваньяма 48.
Судья: Дэвид Кут.
Ранее «Манчестер Сити» вышел в 4-й раунд Кубка Англии.
Шпор с победой, Кешу с дублем, Верта с голом
Шпор с победой, Кешу с дублем, Верта с голом