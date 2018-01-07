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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 48’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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«Тоттенхэм» вышел в 4-й раунд Кубка Англии

сегодня, 19:51
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)УимблдонМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал победу над «Уимблдоном» в матче 1/32 финала Кубка Англии.

Лондон, стадион «Уэмбли»

«Тоттенхэм» - «Уимблдон» 3:0 (0:0)
Голы: Кейн 63, Кейн 65, Вертонген 71.

«Тоттенхэм»: Ворм, Вертонген, Триппьер, Уокер-Питерс, Фойт, Ваньяма, Дембеле, Ламела, Сиссоко (Алли 65), Кейн (Н'Куду 79), Льоренте (Сон Хонг-Мин 59).
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

«Уимблдон»: Джордж, Меадес, Ошиладжа, Франком, Фуллер, Чарльз, Абду (МакДональд 70), Соарес (Хартиган 79), Троттер, Бэршам (Форрестер 69), Тейлор.
Главный тренер: Нил Ардли.

Предупреждение: Ваньяма 48.

Судья: Дэвид Кут.

Ранее «Манчестер Сити» вышел в 4-й раунд Кубка Англии.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил patra
сегодня в 20:04
patra:
Везде кубок как кубок, только у нас опустили престиж кубка ниже плинтуса.
в РФ? ну допустим... заодно Кубок Соли еще вспомнить)
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 20:02
Урагана с почином в новом году, Шпор с выходом в 4-й раунд!
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 20:02
е5
patra
patra
сегодня в 19:59
Везде кубок как кубок, только у нас опустили престиж кубка ниже плинтуса.
Foxes
Foxes
сегодня в 19:57
Ожидаемая победа Шпор.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:55
Не удивительно.
cannongun
cannongun
сегодня в 19:55
изи.
Шпор с победой, Кешу с дублем, Верта с голом
DXTK
DXTK
сегодня в 19:54
Как и положено первый клуб Лондона победил Тоттенхэм, только вот ребята с голами затянули должны были еще в 1 тайме забивать. Кейн как всегда молодцом дубль.
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