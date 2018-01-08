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Коутиньо поставил подпись под контрактом с «Барселоной»

сегодня, 15:27

Новобранец «Барселоны» Филиппе Коутиньо сегодня поставил подпись под контрактом с каталонским клубом. 

Напомним, трудовое соглашение между «сине-гранатовыми» и 25-летним бразильцем рассчитано на 5.5 лет - до лета 2023 года, а сумма отступных в договоре футболиста с каталонцами составила 400 млн евро.

Сегодня также стало известно, что в ближайшие три недели Коутиньо на поле в официальных матчах мы не увидим - у игрока травма.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:10
Вообщем, надолго он себя связал узами с Барселоном! Именно узами, потому что это ведь семья, ага) Очень интересно, как он сможет влиться в новый для себя коллектив.
YRunner
YRunner
сегодня в 17:35
Он из штанов хоть вытряхнул?
abramjan
abramjan
сегодня в 17:05
поздравляю филя...ты в 62е наконец ....
Особенный 2
Особенный 2
сегодня в 16:47
Как часто должен пиарить Месси? раз в месяц или через матч?
тайный фанат роналду
тайный фанат роналду ответил Barcbek
сегодня в 16:44
Barcbek:
Причем тут реал?
После игры с Челси в 2009-м, я на месте фанатов Барселоны, заклеймил бы позором этот клуб и не болел бы за него больше никогда.
тайный фанат роналду
тайный фанат роналду ответил BARCDJIN
сегодня в 16:43
BARCDJIN:
Тайная (юранастяжменя) фанат роналду, тебя пометили ну сейчас год собаки..
Тебя здесь все юзеры постоянно помечают, ты поэтому на других сваливаешь?
Barcbek
Barcbek ответил тайный фанат роналду
сегодня в 16:37
Причем тут реал?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:36
Лечиться он должен за счет Ливерпуля.
No problem
No problem ответил Виталик ManUtd Rus
сегодня в 16:35
Виталик ManUtd Rus:
Он в АПЛ был лидером по числу симуляций - в барсе не затеряется )))
На повышение пошел балерин!)).
No problem
No problem ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 16:34
    BARCDJIN
    BARCDJIN ответил тайный фанат роналду
    сегодня в 16:18
    тайный фанат роналду:
    ману дель мораль, не успел ответить - троллингом пометили. Правду говоришь, согласен.
    Тайная (юранастяжменя) фанат роналду, тебя пометили ну сейчас год собаки..
    BARCDJIN
    BARCDJIN
    сегодня в 16:17
    Нече Дембеля излечили и этого вылечим...и будет плакать парниша с тортиком до конца своего контракта на соккере..
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 16:14
    Он в АПЛ был лидером по числу симуляций - в барсе не затеряется )))
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 16:09
    Коутиньо до последнего здорово играл за клуб, не устраивал бойкот, тренировался. Ливерпуль получил шикарные деньги.Удачи ему в Барсе!!!
    тайный фанат роналду
    тайный фанат роналду
    сегодня в 16:08
    ману дель мораль, не успел ответить - троллингом пометили.
    Правду говоришь, согласен.
    ману дель мораль
    ману дель мораль ответил тайный фанат роналду
    сегодня в 16:04
    тайный фанат роналду:
    Если называть постоянные симуляции, постоянные судейские скандалы, постоянные удаления соперников и постоянные левые им пенальти лучшим клубом мира, то лично мне, как правильному пацану, за такой клуб было бы стрёмно болеть. С неправильных пацанов спроса нет - тут без вопросов.
      тайный фанат роналду
      тайный фанат роналду ответил ArtNow
      сегодня в 16:03
      ArtNow:
      ОоОо. Ну и тебе соболезную. "Правильный пацан"
        ArtNow
        ArtNow ответил тайный фанат роналду
        сегодня в 16:03
        тайный фанат роналду:
        Если называть постоянные симуляции, постоянные судейские скандалы, постоянные удаления соперников и постоянные левые им пенальти лучшим клубом мира, то лично мне, как правильному пацану, за такой клуб было бы стрёмно болеть. С неправильных пацанов спроса нет - тут без вопросов.
        ОоОо. Ну и тебе соболезную. "Правильный пацан"
        тайный фанат роналду
        тайный фанат роналду ответил ArtNow
        сегодня в 16:01
        ArtNow:
        Соболезнуем конечно, ведь парень перешёл в лучший клуб мира.
        Если называть постоянные симуляции, постоянные судейские скандалы, постоянные удаления соперников и постоянные левые им пенальти лучшим клубом мира, то лично мне, как правильному пацану, за такой клуб было бы стрёмно болеть.
        С неправильных пацанов спроса нет - тут без вопросов.
        ману дель мораль
        ману дель мораль
        сегодня в 15:54
        Добро пожаловать в дивный мир балета и симуляций...
        Одно скажу точно и серьезно: в барсе коутиньо научится нырять( и нырять с большой буквы) гораздо лучше, чем никогда в жизни.
        Суарес тому яркий пример)


        ArtNow
        ArtNow ответил тайный фанат роналду
        сегодня в 15:51
        тайный фанат роналду:
        Соболезнуем парню.
        Соболезнуем конечно, ведь парень перешёл в лучший клуб мира.
        тайный фанат роналду
        тайный фанат роналду
        сегодня в 15:37
        Соболезнуем парню.
        BARCELONA-BEST
        BARCELONA-BEST
        сегодня в 15:36
        Красавчик)) а теперь докажи что ты это будущее Барсы)) главное без фанатизма, потихоньку, по чуть чуть) Чемпионат выигран, в ЛЧ и без тебя разберутся.
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