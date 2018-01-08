Коутиньо поставил подпись под контрактом с «Барселоной»

Новобранец «Барселоны» Филиппе Коутиньо сегодня поставил подпись под контрактом с каталонским клубом.
Напомним, трудовое соглашение между «сине-гранатовыми» и 25-летним бразильцем рассчитано на 5.5 лет - до лета 2023 года, а сумма отступных в договоре футболиста с каталонцами составила 400 млн евро.
Сегодня также стало известно, что в ближайшие три недели Коутиньо на поле в официальных матчах мы не увидим - у игрока травма.
Правду говоришь, согласен.
Правду говоришь, согласен.
С неправильных пацанов спроса нет - тут без вопросов.
С неправильных пацанов спроса нет - тут без вопросов.
Одно скажу точно и серьезно: в барсе коутиньо научится нырять( и нырять с большой буквы) гораздо лучше, чем никогда в жизни.
Суарес тому яркий пример)
https://www.youtube.com/watch?v=_aF6QOGj6uQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q4qKY9hXimc
Одно скажу точно и серьезно: в барсе коутиньо научится нырять( и нырять с большой буквы) гораздо лучше, чем никогда в жизни.
Суарес тому яркий пример)