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Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа

сегодня, 17:49

Как стало известно источнику, полузащитник Филиппе Коутиньо в «Барселоне» наденет футболку с легендарным номером 14, который в свое время красовался на спине знаменитого Йохана Кройфа. Легенда «Аякса» и «Барселоны» ушел из жизни в 2016 году, а Коутиньо давно является его поклонником.

В данный момент под номером 14 в «Барселоне» выступает хавбек Хавьер Маскерано, но ожидается, что он в январе покинет каталонский клуб.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 19:55
Сокер, как Коутиньо пишется я не знаю, а Йохана фамилия произносится КРАЙФ.
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 19:37
Я слышал про семерку. Скорее всего зависит от того кто уйдет в ТО: Туран, Маска или оба
Фата лист
Фата лист ответил Lionel Messi-10
сегодня в 19:18
Lionel Messi-10:
100% выберет 7 номер
7 номер у Турана, в Барсе 24 свободен.
Великий Князь
Великий Князь ответил barcelona and cruyff
сегодня в 19:04
barcelona and cruyff:
Вроде футболки с номером 7 уже в продаже
Ваш пастор вам уже футболки с автографами Емельяненко продавал. Это из той же оперы. Аха-ха)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 18:52
100% выберет 7 номер
Брулин
Брулин
сегодня в 18:50
Надеюсь оформит покер на Сантьяго Бернабеу, на зависть голубой лагуне )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:48
Более приличные номера заняты более сильными футболистами.
старина
старина
сегодня в 18:41
Спрос будет с Коута соответствующий
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 18:23
Глупо конечно сравнивать легенду мирового футбола Кройфа который входит в топ 5 лучших игроков в мире вместе с Пеле, Марадоной, Зиданом, Месси))
Возможно коутиньо будет легендой Барсы но пока он должен ль счастья светиться что ему оказали такую честь))
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
сегодня в 18:20
Вроде футболки с номером 7 уже в продаже
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 17:55
Но, как Круифф он играть никогда не будет. Пусть играет, как Коутиньо!
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 17:55
Это уже слишком!
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