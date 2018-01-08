Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа

Как стало известно источнику, полузащитник Филиппе Коутиньо в «Барселоне» наденет футболку с легендарным номером 14, который в свое время красовался на спине знаменитого Йохана Кройфа. Легенда «Аякса» и «Барселоны» ушел из жизни в 2016 году, а Коутиньо давно является его поклонником.

В данный момент под номером 14 в «Барселоне» выступает хавбек Хавьер Маскерано, но ожидается, что он в январе покинет каталонский клуб.