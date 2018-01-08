Коутиньо в «Барселоне» будет играть под номером Кройфа

Как стало известно источнику, полузащитник Филиппе Коутиньо в «Барселоне» наденет футболку с легендарным номером 14, который в свое время красовался на спине знаменитого Йохана Кройфа. Легенда «Аякса» и «Барселоны» ушел из жизни в 2016 году, а Коутиньо давно является его поклонником.
В данный момент под номером 14 в «Барселоне» выступает хавбек Хавьер Маскерано, но ожидается, что он в январе покинет каталонский клуб.
Возможно коутиньо будет легендой Барсы но пока он должен ль счастья светиться что ему оказали такую честь))
Возможно коутиньо будет легендой Барсы но пока он должен ль счастья светиться что ему оказали такую честь))