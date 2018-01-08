Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Франции. На этой стадии турнира встретятся представители Лиги 1 «Лион» и «Монако», который в третьем раунде одержал победу над «Изером».
«Монако» - «Лион»
«Бур-ан-Бресс-Перонна» - «Тулуза»
ПСЖ - «Генгам»
«Ганвиль» - «Конкарно»
«Тур» - «Метц»
«Коломьер» - «Сошо»
«Эпиналь» - «Марсель»
«Шатору» - «Шамбли»
«Нант» - «Осер»
«Стад Бриошен» - «Ланс»
«Страсбур» - «Лилль»
«Бишайм» - «Гренобль»
«Труа» - «Сент-Этьен»
«Сен-Ло» - «Лез Эрбье»
«Монпелье» - «Лорьян»
«Страсбур» - «Лилль»
«Труа» - «Сент-Этьен»
«Монпелье» - «Лорьян»
Жребий удался. Жаль позорно вылетевший Бордо до этой стадии не добрался.
«Страсбур» - «Лилль»
«Труа» - «Сент-Этьен»
«Монпелье» - «Лорьян»
Жребий удался. Жаль позорно вылетевший Бордо до этой стадии не добрался.