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Быстрову изготовят новую медаль Евро-2008

сегодня, 15:33

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров стал одним из игроков, который помог сборной России занять третье место на Евро-2008. В прошлом году у футболиста украли бронзовую медаль европейского турнира, однако ему пообещали изготовить новую:

«Да, подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008. Скорее всего, обращусь за ним к Кержакову».

Напомним, что Быстров мог продолжить карьеру в «Кайрате», но казахстанский клуб, желающий омолодить состав, отказался от этого трансфера.

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Все комментарии
Robbaggio
Robbaggio
сегодня в 18:37
Опять Дзюба?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:30
Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008. Скорее всего, обращусь за ним к Кержакову....Боюсь расстроить Владимира, но Кержаков, ровно как и Погребняк не играли на ЕВРО-2008( Так что бронзовую медальку придется клянчить у кого-то другого)
ermak6448
ermak6448
сегодня в 18:09
печально конечно что украли
cska plus
cska plus
сегодня в 17:53
Наверное хранил в музее хрюшек.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Caniggia
сегодня в 17:24
Caniggia:
Ну и лузер, Быстрик! Керж тогда был в убогой форме, не забивал пол года и Хиддинк его не взял!
Пропил мозги в деревне парень клювастый.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:23
Ну и лузер, Быстрик! Керж тогда был в убогой форме, не забивал пол года и Хиддинк его не взял!
морозз
морозз
сегодня в 16:37
Опустился по ходу Володя до края дна и проваливается дальше, очень уж он был многолик... то ромбик поцелует, то эмблему Зенита!
kastites
kastites
сегодня в 16:36
Спартачи стырили оригинал
orbit22rus
orbit22rus ответил Don trambon
сегодня в 16:34
Don trambon:
а при чём тут шоколадная медаль и бронза? хотя вы же все тут спартачи такие.. обиженки. на всех кто вас поматросил и бросил озлоблены.) Вопрос закрыт почему сюда приползли скулить.
LOpp
Сегодня 15:49
предыдущая медаль шоколадная была?

Я в конце вопросительный знак вижу. Человек спрашивает, что за медальку украли. Вдруг помимо бронзы и эту.
А вот у тебя заскоки пошли, хотя это нормально - конебомжи они такие.
Saang
Saang ответил Don trambon
сегодня в 16:33
Don trambon:
слишком много многоточий даёт понять, что он у тебя закончился.
Так ведь Господь Бог сказал отдавать нужное ближнему, которому нужнее, вот для тебя и сохранил.
Don trambon
Don trambon ответил orbit22rus
сегодня в 16:33
orbit22rus:
А шоколадную медаль нельзя украсть что ли?
    Don trambon
    Don trambon ответил Saang
    сегодня в 16:30
    Saang:
    Слушай, друг... Ты это... Рассольчику тяпни штоль... Не ну серьезно...
    слишком много многоточий даёт понять, что он у тебя закончился.
    Efimych
    Efimych
    сегодня в 16:30
    ета явна дзюбка мядальку стырял
    orbit22rus
    orbit22rus ответил Don trambon
    сегодня в 16:28
    Don trambon:
    всегда знал что спартачи малообразованные и не умеют читать. При чём тут шоколадная, если её украли? Как вы любите шутить - возможно ещё один воспитанник спамтака и уволок.
    А шоколадную медаль нельзя украсть что ли?
    Saang
    Saang ответил Don trambon
    сегодня в 16:27
    Don trambon:
    ахаха. ещё одно подтверждение, что спартачи, как я уже написал - малообразованные и не умеют читать. Где я про 7-0 написал и тем более пошутил? Тут поимели спартачок, а позор всей России, что такой вот чемпиён(они то ещё не знали, что чемпиён то проплаченный).
    Слушай, друг... Ты это... Рассольчику тяпни штоль... Не ну серьезно...
    Особенный 2
    Особенный 2
    сегодня в 16:26
    Кержа не было на том Евро..
    Don trambon
    Don trambon ответил viking88
    сегодня в 16:22
    viking88:
    зато конебомжи - Боги юмора))) что не новость то шутка про 7-0))
    ахаха. ещё одно подтверждение, что спартачи, как я уже написал - малообразованные и не умеют читать. Где я про 7-0 написал и тем более пошутил? Тут поимели спартачок, а позор всей России, что такой вот чемпиён(они то ещё не знали, что чемпиён то проплаченный).
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 16:22
    лучше поищите медаль у легенды зенита дзюбы....
    Sem25
    Sem25
    сегодня в 16:20
    А Кержаков играл на этом ЧЕ за сборную России?
    viking88
    viking88 ответил Don trambon
    сегодня в 16:17
    Don trambon:
    всегда знал что спартачи малообразованные и не умеют читать. При чём тут шоколадная, если её украли? Как вы любите шутить - возможно ещё один воспитанник спамтака и уволок.
    зато конебомжи - Боги юмора))) что не новость то шутка про 7-0))
    Don trambon
    Don trambon ответил LOpp
    сегодня в 16:12
    LOpp:
    предыдущая медаль шоколадная была?
    всегда знал что спартачи малообразованные и не умеют читать.

    При чём тут шоколадная, если её украли? Как вы любите шутить - возможно ещё один воспитанник спамтака и уволок.
    Saang
    Saang
    сегодня в 16:07
    Этот тот Быстров который как Фигу, только наша?
    Некит_Зенит
    Некит_Зенит
    сегодня в 16:05
    Изготовить то изготовят, только вот это уже будет не та самая медалька((
    311
    311
    сегодня в 16:01
    Сам поди толкнул на авито!)
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 15:49
    предыдущая медаль шоколадная была?
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