Быстрову изготовят новую медаль Евро-2008

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров стал одним из игроков, который помог сборной России занять третье место на Евро-2008. В прошлом году у футболиста украли бронзовую медаль европейского турнира, однако ему пообещали изготовить новую:
«Да, подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008. Скорее всего, обращусь за ним к Кержакову».
Напомним, что Быстров мог продолжить карьеру в «Кайрате», но казахстанский клуб, желающий омолодить состав, отказался от этого трансфера.
Сегодня 15:49
предыдущая медаль шоколадная была?
Я в конце вопросительный знак вижу. Человек спрашивает, что за медальку украли. Вдруг помимо бронзы и эту.
А вот у тебя заскоки пошли, хотя это нормально - конебомжи они такие.
Сегодня 15:49
предыдущая медаль шоколадная была?
Я в конце вопросительный знак вижу. Человек спрашивает, что за медальку украли. Вдруг помимо бронзы и эту.
А вот у тебя заскоки пошли, хотя это нормально - конебомжи они такие.
Вопрос закрыт почему сюда приползли скулить.
Вопрос закрыт почему сюда приползли скулить.
При чём тут шоколадная, если её украли? Как вы любите шутить - возможно ещё один воспитанник спамтака и уволок.
При чём тут шоколадная, если её украли? Как вы любите шутить - возможно ещё один воспитанник спамтака и уволок.