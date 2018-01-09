Быстрову изготовят новую медаль Евро-2008

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров стал одним из игроков, который помог сборной России занять третье место на Евро-2008. В прошлом году у футболиста украли бронзовую медаль европейского турнира, однако ему пообещали изготовить новую:

«Да, подвижки есть. Сейчас этим занимается РФС. Для того чтобы выпустить новую медаль, сделают слепок с оригинала. Его нужно попросить у кого-то из ребят, которые играли на Евро-2008. Скорее всего, обращусь за ним к Кержакову».

Напомним, что Быстров мог продолжить карьеру в «Кайрате», но казахстанский клуб, желающий омолодить состав, отказался от этого трансфера.